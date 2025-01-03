Які доходи не впливають на отримання субсидії

В січні триватиме призначення субсидій на опалювальний період — він закінчується 30 квітня. На суму субсидії впливають доходи родини.

Проте, частина прибутків туди не враховується, що може суттєво повпливати на загальний дохід родини. Зазначимо, деякі нюанси стосуються тільки певних категорій.

До спільного доходу родини не включаються:

сума сплачених та отриманих аліментів

дотації за вирощування худоби

оплата членів комісій на виборах

гроші від благодійників

допомога на поховання

допомога прийомним родинам, багатодітним родинам, опікунам з місцевого бюджету

одноразова допомога та компенсація

вартість путівок, засобів реабілітації тощо

виплати на відшкодування шкоди здоров’ю

"Пакунок малюка"

доходи від депозитів

гроші від бюджетів різних рівнів на придбання житла

кошти від продажу нерухомості, якщо вона була єдиним житлом і нове було придбане протягом 6 місяців

допомога малозабезпеченим

грошове забезпечення та виплати осіб, що брали чи беруть участь у обороні України (військові, правоохоронці, нацгвардійці, СБУ, прикордонники тощо)

соціальна допомога, що призначається на основі сукупного доходу

сума житлової субсидії та допомоги на придбання твердого палива

гроші "Зимової єПідтримки"

гроші Національного кешбеку.

Особливі умови врахування доходу:

Виплати ВПО, однак якщо у склади родини є непрацююча працездатна повнолітня людина — грошову допомогу врахують Доходи батьків на враховуються для студента, що живе окремо і отримує субсидію самостійно Для подружжя, де обидва старші за 60 років та живуть в сільській місцевості окремо, для одного з них не враховуються доходи іншого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 29 січня запрацює субсидія для ВПО на оренду. Її можна отримувати одночасно з субсидією на ЖКП.