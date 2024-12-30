Чи можна отримати субсидію на оренду для ВПО одночасно із житловою

Заявки на участь у програмі держпідтримки можна подавати з кінця січня

Субсидії на оренду житла з січня будуть доступні родинам переселенців, які витрачають на орендну плату понад 20% сукупного доходу. Запрацює механізм з 29 січня 2025 року.

Право на таку субсидію мають внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали до будь-якого регіону України. Для отримання субсидії ВПО повинні укласти договір оренди з власником житла та зареєструвати його у базі Пенсійного фонду України.

Важливо, що субсидія на оренду житла не впливатиме на можливість отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Можна отримувати обидва види допомоги одночасно.

Розмір субсидії на оренду житла визначатиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. Він залежатиме від рівня доходів, кількості членів родини та вартості оренди житла в конкретному населеному пункті.

Як і у випадку з житловою субсидією, існують соціальні нормативи, на які надається субсидія. Зокрема це буде 13,65 кв. м на особу, проте не менш як 35,22 кв. м на родину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при оформленні субсидії з Нового року потрібно звернути увагу на кілька нюансів. Зокрема, враховуються інші періоди отримання доходів, аніж у попередні місяці.