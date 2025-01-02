Будьте обачні: через що можна залишитись без субсидії у 2025 році

У Пенсійному фонді розповіли, як запобігти цьому

У 2025 році українці продовжать отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Проте деякі особи можуть її втратити.

Як повідомляла пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), це може статись "з вини" одного з членів сім'ї.

Йдеться про осіб, які виїхали за кордон. Якщо особа перебуває за кордоном понад 60 днів, вона не враховується при нарахуванні субсидії. А в деяких випадках це може призвести до її втрати.

Водночас, аби уникнути негативних наслідків, треба протягом 30 днів проінформувати ПФУ про виїзд членів сім’ї за кордон. До того ж відомству слід регулярно повідомляти про інші зміни, яки впливають на субсидію.

"Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію", – повідомляє ПФУ.

У фонді наголосили, що регулярно перевіряють одержувачів виплат. Тож, якщо буде встановлено, що субсидіант не повідомив про виїзд когось із членів сім’ї за кордон у період отримання субсидії — виплата допомоги може бути припинена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у січні запрацює субсидія для ВПО, вже відомо хто і за яких умов може її отримати.