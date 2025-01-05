Коли Святвечір за старим стилем: традиції свята і головні заборони 6 січня
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Деякі українці відзначають Різдво за старим стилем
За юліанським церковним календарем (старим стилем) Різдвяний Святвечір відзначається у понеділок, 6 січня. Багато християн перейшли на новий стиль, тому це свято відзначили 24 грудня. Це день, коли віряни завершують сорокаденний Різдвяний піст і готуються до святкування народження Ісуса Христа.
У цей вечір родина збирається разом для пісної вечері з 12 страв. Святвечір відображає очікування світла і радості, які принесе Різдво. "Телеграф" розповість, що не можна робити 6 січня.
Головні традиції Святвечора 6 січня
Святвечір припадає на останній день Різдвяного посту, тому до вечері віряни утримуються від їжі, допоки на небі не з’явиться перша зірка. Напередодні господині ретельно прибирають дім, щоб зустріти свято в чистоті та порядку. Святкова трапеза складається з 12 пісних страв, кожна з яких має символічне значення.
Перед вживанням їжі родина стає до молитви, дякує Богу за рік, що минув і просить благословення на майбутній. Головна страва вечора — кутя, яку спочатку повинен скуштувати господар дому. Її їдять з медом, маком, горіхами та родзинками. Вітаються у Святвечір словами "Христос ся рождає!", а відповідають — "Славімо його!".
Що не можна робити у Святвечір
- Бути скупим. Не варто щось комусь жаліти 6 січня, адже ви ризикуєте бути бідними цілий наступний рік.
- Сваритися і лаятися. У будинку повинна бути злагода і гармонія 6 січня — в іншому випадку ви злякаєте удачу на весь наступний рік.
- Вечеряти у брудному одязі. Так ви можете принести нещастя у майбутній рік.
- Починати вечерю до першої зірки. Традиційно вечеря на Святвечір починається лише після появи першої зірки на небі, яка символізує Віфлеємську зірку, що сповістила про народження Христа.
- Йти далеко від будинку. Таким чином ви можете блукати весь наступний рік.
Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено робити на Різдво 7 січня. Ми поділилися головними заборонами свята за старим стилем.