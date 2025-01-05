Коли Святвечір за старим стилем: традиції свята і головні заборони 6 січня

Деякі українці відзначають Різдво за старим стилем

За юліанським церковним календарем (старим стилем) Різдвяний Святвечір відзначається у понеділок, 6 січня. Багато християн перейшли на новий стиль, тому це свято відзначили 24 грудня. Це день, коли віряни завершують сорокаденний Різдвяний піст і готуються до святкування народження Ісуса Христа.

У цей вечір родина збирається разом для пісної вечері з 12 страв. Святвечір відображає очікування світла і радості, які принесе Різдво. "Телеграф" розповість, що не можна робити 6 січня.

Головні традиції Святвечора 6 січня

Святвечір припадає на останній день Різдвяного посту, тому до вечері віряни утримуються від їжі, допоки на небі не з’явиться перша зірка. Напередодні господині ретельно прибирають дім, щоб зустріти свято в чистоті та порядку. Святкова трапеза складається з 12 пісних страв, кожна з яких має символічне значення.

Перед вживанням їжі родина стає до молитви, дякує Богу за рік, що минув і просить благословення на майбутній. Головна страва вечора — кутя, яку спочатку повинен скуштувати господар дому. Її їдять з медом, маком, горіхами та родзинками. Вітаються у Святвечір словами "Христос ся рождає!", а відповідають — "Славімо його!".

Що не можна робити у Святвечір

Бути скупим. Не варто щось комусь жаліти 6 січня, адже ви ризикуєте бути бідними цілий наступний рік.

Не варто щось комусь жаліти 6 січня, адже ви ризикуєте бути бідними цілий наступний рік. Сваритися і лаятися. У будинку повинна бути злагода і гармонія 6 січня — в іншому випадку ви злякаєте удачу на весь наступний рік.

У будинку повинна бути злагода і гармонія 6 січня — в іншому випадку ви злякаєте удачу на весь наступний рік. Вечеряти у брудному одязі . Так ви можете принести нещастя у майбутній рік.

. Так ви можете принести нещастя у майбутній рік. Починати вечерю до першої зірки . Традиційно вечеря на Святвечір починається лише після появи першої зірки на небі, яка символізує Віфлеємську зірку, що сповістила про народження Христа.

. Традиційно вечеря на Святвечір починається лише після появи першої зірки на небі, яка символізує Віфлеємську зірку, що сповістила про народження Христа. Йти далеко від будинку. Таким чином ви можете блукати весь наступний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено робити на Різдво 7 січня. Ми поділилися головними заборонами свята за старим стилем.