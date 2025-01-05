Когда Сочельник по старому стилю: традиции праздника и главные запреты 6 января

Некоторые украинцы отмечают Рождество по старому стилю

По юлианскому церковному календарю (старому стилю) Рождественский Сочельник отмечается в понедельник, 6 января. Многие христиане перешли на новый стиль, поэтому этот праздник был отмечен 24 декабря. Это день, когда верующие завершают сорокадневный Рождественский пост и готовятся к празднованию рождения Иисуса Христа.

В этот вечер семья собирается вместе для постного ужина из 12 блюд. Сочельник отражает ожидания света и радости, которые принесет Рождество. "Телеграф" расскажет, что нельзя делать 6 января.

Главные традиции Сочельника 6 января

Сочельник приходится на последний день Рождественского поста, поэтому до ужина верующие воздерживаются от еды, пока на небе не появится первая звезда. В канун хозяйки тщательно убирают дом, чтобы встретить праздник в чистоте и порядке. Праздничная трапеза состоит из 12 постных блюд, каждое из которых имеет символическое значение.

Перед употреблением пищи семья становится к молитве, благодарит Бога за прошедший год и просит благословения на будущее. Главное блюдо вечера – кутья, которую сначала должен отведать хозяин дома. Ее едят с медом, маком, орехами и изюмом. Приветствуются в Сочельник словами "Христос ся рождает!", а отвечают — "Славим его!".

Что нельзя делать в Сочельник

Быть скупым. Не стоит кому-то жалеть 6 января, ведь вы рискуете быть бедными целый следующий год.

Не стоит кому-то жалеть 6 января, ведь вы рискуете быть бедными целый следующий год. Ссориться и ругаться. В доме должно быть согласие и гармония 6 января – в противном случае вы испугаете удачу на весь следующий год.

В доме должно быть согласие и гармония 6 января – в противном случае вы испугаете удачу на весь следующий год. Ужинать в грязной одежде . Так вы можете доставить несчастье в будущий год.

. Так вы можете доставить несчастье в будущий год. Начинать ужин до первой звезды . Традиционно ужин на Сочельник начинается только после появления первой звезды на небе, которая символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Христа.

. Традиционно ужин на Сочельник начинается только после появления первой звезды на небе, которая символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Христа. Уходить далеко от дома. Таким образом, вы можете бродить весь следующий год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено делать на Рождество 7 января. Мы поделились главными запретами праздника по старому стилю.