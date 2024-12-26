Вітаємо з днем народження! Прикольні привітання керівнику на українській мові

Добірка незвичних привітань з днем народження для керівника

Привітати керівника з Днем народження – це чудовий спосіб показати свою повагу та підняти настрій. Але не завжди обов’язково обирати для цього офіційні фрази. Часом трохи гумору та креативності допоможуть зробити привітання яскравим та незабутнім. Адже навіть керівники люблять сміятися.

"Телеграф" підготував добірку прикольних привітань з днем народження для керівника українською. Ці побажання точно не залишать іменинника без посмішки.

Прикольні вітання з днем народження для керівника

Шефе, бажаємо вам золотого терпіння на наш колектив 😇, щоб воно було нескінченним, як п’ятничний вечір! 🍾 Нехай ваш гаманець буде важчим за звіти 📈, а наради – коротшими за наші обідні перерви! 🍕

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З Днем народження! 🎉 Бажаємо вам такого кар’єрного злету 🚀, щоб конкуренти червоніли від заздрості 😏, а ми – від постійних премій 💸! Нехай робочий день пролітає, як вихідний ☀️, а вихідні тривають, як відпустка на островах! 🌴

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Шеф, нехай у вашому житті буде стільки радості 😁, скільки вихідних у році ми мріємо мати! Бажаємо зарплати, яка сама збільшується 📊, і колективу, який завжди знає, коли принести каву ☕.

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Вітаємо з Днем народження! 🎂 Бажаємо, щоб цифри у звітах завжди були правильними ✅, а банк радів кількості грошей на вашому рахунку 💳! І нехай кожна нарада закінчується словами: "Давайте швидко, і всі додому!" 🏡.

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Шефе, нехай кожна ваша ідея приносить прибуток 💡, кожен день починається з кави ☕, а завершується приємним бонусом 💰! Бажаємо вам зустрічей без нудьги 💤, співробітників без косяків 🙃 і вихідних без телефонних дзвінків 📵!

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Від усього колективу бажаємо вам, щоб нерви були міцні, як Wi-Fi у нашому офісі 📶, а зарплатна картка – важкою, як наші понеділки 😅. Нехай удача переслідує вас так само наполегливо, як ми переслідуємо вас із заявами на відпустку ✈️!

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Шановний керівник, бажаємо вам безмежного бюджету 💸 на все, що вам потрібно, і ще більше – на те, чого просто хочеться! 😏 Нехай усі конкуренти тремтять, побачивши ваші нові проєкти, а премії ллються рікою! 🌊

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З Днем народження! 🎉 Бажаємо вам завжди знаходити баланс між роботою та відпочинком, але з невеликим перекосом у бік відпочинку 🌞! Нехай зарплата зростає швидше, ніж ціни 📈, а всі підлеглі працюють так старанно, як ніколи! 😁

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Шеф, нехай ваші ідеї завжди стають реальністю 💼, а підлеглі втілюють їх так швидко, що навіть дедлайни здадуться черепахами 🐢. Бажаємо вам менше звітів, більше прибутків 💰 і нескінченний запас гарного настрою! 😄

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З Днем народження! 🎂 Бажаємо вам повного контролю над усім, крім відряджень на море 🌊. Нехай кожна нарада починається з приємних новин 📢, а закінчується сміхом і колективним "Ура!" на вашу честь! 👏

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Шефе, нехай ваш настрій завжди буде таким же легким, як п’ятничний вечір 🍹, а робота приносить задоволення і великі дивіденди 💵! Бажаємо вам море позитиву 🌊, острів спокою 🏝️ та континент удачі на шляху до нових перемог! 🎯

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Шановний керівник, нехай кожен ваш ранок починається з посмішки 😊, а кожна нарада завершується швидко та продуктивно 💼. Бажаємо вам здоров’я міцнішого за каву на робочій кухні ☕ та грошей більше, ніж ідей у наших головах! 💸

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Вітаємо з Днем народження! 🎉 Бажаємо, щоб ваша кар’єра злітала вгору швидше за наші спроби піти з роботи раніше 🏃‍♂️. Нехай кожен робочий день приносить не тільки виклики, а й заслужені нагороди та премії! 🏆

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З Днем народження! 🎂 Нехай на вас чекають такі знижки в житті, щоб хотілося купувати все! 🛍️ Бажаємо, щоб конкуренти працювали для вашого успіху, а підлеглі – для вашої гордості. І головне – побільше часу для себе! 🏖️