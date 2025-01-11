Для оформления субсидии не нужно идти в Пенсионный фонд. Где получить ее через интернет

Продолжается назначение субсидий на отопительный период – успейте воспользоваться помощью

Обычное или упрощенное заявление на получение субсидии можно подавать онлайн. Это можно сделать с любого устройства, главное иметь стабильный доступ к сети, знать все данные и подготовить сканированные копии документов.

Подать документы на субсидию онлайн можно тремя способами: через портал "Дия", через веб-портал Пенсионного фонда, через приложение ПФУ для телефонов. В последнем случае заявление подается аналогично вебпорталу, однако нужно заранее загрузить и установить приложение.

Как подать заявление на субсидию через портал ПФУ

Авторизируйтесь на вебпортале https://portal.pfu.gov.ua/ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Перейдите в раздел Коммуникации по ПФУ, выберите Заявление на жилищную субсидию или льготу, затем выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

Заполните заявление и добавьте предварительно подготовленные скан-копии документов:

Паспорт заявителя.

Идентификационный номер.

Остальные необходимые документы.

Требования к скан-копиям:

Размер файла: до 1 Мб.

Форматы файлов: JPG, JPEG, PDF.

Документы с несколькими страницами: загрузите как один файл.

Сканируйте оригиналы документов.

Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.

Имя файлов должно соответствовать типу документа.

Проверьте данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ. Состояние обработки вашего заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения.

Как подать заявление на субсидию через портал "Дия"

Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. В меню Услуги выберите Заявление на субсидию. Проверьте свои данные в пользовательском профиле. При необходимости обновите информацию. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию. Отметьте необходимые услуги из доступных и заполните соответствующие поля для каждой из них. Разместите IBAN счета, на который будут начисляться выплаты. Внесите информацию о лицах, зарегистрированных в вашем доме.

Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, укажите только тех, кто фактически проживает в доме.

Для расчета субсидии учитываются доходы лиц, указанных в заявлении.

После проверки данных в сложившемся заявлении, подпишите его электронной подписью и отправьте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что граждане могут получать только один вид помощи, даже если имеют право и на субсидию, и на льготу. Также в январе заработает дополнительная помощь для ВПЛ — субсидия на аренду. Ее можно получать одновременно с жилищной субсидией на коммунальные услуги.