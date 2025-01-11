Для оформления субсидии не нужно идти в Пенсионный фонд. Где получить ее через интернет
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Продолжается назначение субсидий на отопительный период – успейте воспользоваться помощью
Обычное или упрощенное заявление на получение субсидии можно подавать онлайн. Это можно сделать с любого устройства, главное иметь стабильный доступ к сети, знать все данные и подготовить сканированные копии документов.
Подать документы на субсидию онлайн можно тремя способами: через портал "Дия", через веб-портал Пенсионного фонда, через приложение ПФУ для телефонов. В последнем случае заявление подается аналогично вебпорталу, однако нужно заранее загрузить и установить приложение.
Как подать заявление на субсидию через портал ПФУ
Авторизируйтесь на вебпортале https://portal.pfu.gov.ua/ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Перейдите в раздел Коммуникации по ПФУ, выберите Заявление на жилищную субсидию или льготу, затем выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
Заполните заявление и добавьте предварительно подготовленные скан-копии документов:
- Паспорт заявителя.
- Идентификационный номер.
- Остальные необходимые документы.
Требования к скан-копиям:
- Размер файла: до 1 Мб.
- Форматы файлов: JPG, JPEG, PDF.
- Документы с несколькими страницами: загрузите как один файл.
- Сканируйте оригиналы документов.
- Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.
- Имя файлов должно соответствовать типу документа.
Проверьте данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ. Состояние обработки вашего заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения.
Как подать заявление на субсидию через портал "Дия"
- Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- В меню Услуги выберите Заявление на субсидию.
- Проверьте свои данные в пользовательском профиле. При необходимости обновите информацию.
- Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию.
- Отметьте необходимые услуги из доступных и заполните соответствующие поля для каждой из них.
- Разместите IBAN счета, на который будут начисляться выплаты.
- Внесите информацию о лицах, зарегистрированных в вашем доме.
- Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, укажите только тех, кто фактически проживает в доме.
- Для расчета субсидии учитываются доходы лиц, указанных в заявлении.
После проверки данных в сложившемся заявлении, подпишите его электронной подписью и отправьте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что граждане могут получать только один вид помощи, даже если имеют право и на субсидию, и на льготу. Также в январе заработает дополнительная помощь для ВПЛ — субсидия на аренду. Ее можно получать одновременно с жилищной субсидией на коммунальные услуги.