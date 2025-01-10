Дохід для призначення субсидії рахуватимуть по-новому. У ПФУ попередили про зміни

Це стосується й інших пільг

В Україні змінюється порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який враховується при призначенні житлової субсидії та інших видів державної соціальної допомоги. Тепер з заробітної плати будуть віднімати не лише суму податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів своєю постановою № 1467 20 грудня 2024 року.

"Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору", — пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг та розміром обов’язкового платежу. Визначити, скільки буде потрібно сплачувати самотужки можна знаючи середньомісячний дохід родини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи виплачуватимуть у 2025 році субсидію на дрова чи вугілля. Отримати цей вид допомоги зможуть не всі.