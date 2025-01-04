Як онлайн чи телефоном можна дізнатися про призначення субсидії

Субсидію призначають до кінця опалювального періоду — 30 квітня

Протягом 14-30 днів після подачі документів на субсидію, в Пенсійному фонді вирішують, надавати такий вид допомоги, не надавати чи відмовити. Зазначимо, що якщо субсидія не надана — це не означає відмову, а лише що субсидія дорівнює 0.

За три дні після рішення, ПФУ має сповістити громадянина. Якщо людина подавала документи через портал "Дія", то сповіщення прийде в розділи: "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги".

Якщо людина подавала документи через вебпортал Пенсійного фонду — шукайте відповідь в розділі "Мої повідомлення" — "Індивідуальні повідомлення". Якщо ж ви вже є отримувачем субсидії та хочете перевірити дані про неї — вся інформація щодо дати та розміру виплат доступна в розділі "Моя субсидія".

Коли людина подає документи особисто в ЦНАПі чи Пенсійному фонду, сповіщення може надійти в паперовій формі або на електронну пошту. Загалом дані про субсидію також будуть доступні в розділі "Моя субсидія" на порталі ПФУ.

В разі виникнення питань, можна звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду. Контактні номери — https://www.pfu.gov.ua/kontakty/ або ж на гарячу лінію 0-800-503-753.

Раніше "Телеграф" розповідав, які доходи не впливають на субсидію. Серед них — аліменти, зимова єПідтримка тощо.