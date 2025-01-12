Немов з дорогої кав'ярні: як приготувати сирний десерт без випічки (відео)
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Ця смакота просто тане в роті
Кисломолочний сир має велику популярність серед українських господинь, адже з нього можна приготувати безліч апетитних страв! Запіканки, сирники чи навіть солоні намазки — цей продукт чудово підходить для будь-яких кулінарних задумів.
А коли страва вимагає мінімум зусиль, то вона стає справжньою знахідкою! Саме таким простим і смачним десертом ми хочемо поділитися сьогодні. Рецепт був опублікований на Instagram-сторінці "mil alexx".
Як приготувати сирний десерт
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (жирний) – 700 г;
- банка консервованих ананасів – 400 г;
- желатин 25 г +100 г води;
- підсолоджувач (цукор або стевія) – 4-5 ст. л.;
- форма – пачка з-під молока на 1 л;
Спосіб приготування:
1.Залити желатин холодною водою і залишити набухати.
2.Тим часом додати до сиру сік з ананасів, замінник цукру чи цукор і збити в однорідну масу блендером – на цьому етапі можна спробувати на смак і відрегулювати.
3.Додати нарізані шматочки ананаса та все перемішати.
4.Желатин, який набух, розтопити у мікрохвильовці (за 15-25 секунд).
5.Перелити до сиру й вимішати.
6.Перелити масу в будь-яку зручну форму й поставити в холодильник.
7.Залишити на 20-30 хвилин, можна нарізати та куштувати.