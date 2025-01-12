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Как из дорогой кофейни: как приготовить творожный десерт без выпечки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Легкий десерт
Легкий десерт. Фото 1000.menu

Эта вкусность просто тает во рту

Кисломолочный сыр пользуется большой популярностью среди украинских хозяек, ведь из него можно приготовить множество аппетитных блюд! Запеканки, сырники или даже соленые намазки – этот продукт отлично подходит для любых кулинарных замыслов.

А когда блюдо требует минимум усилий, то оно становится настоящей находкой! Именно таким простым и вкусным десертом мы хотим сегодня поделиться. Рецепт был опубликован на Instagram-странице "mil alexx".

Как приготовить творожный десерт

Ингредиенты:

  • творог (жирный) – 700 г;
  • банка консервированных ананасов – 400 г;
  • желатин 25 г+100 г воды;
  • подсластитель (сахар или стевия) – 4-5 ст.
  • форма – пачка из-под молока на 1 л;

Способ приготовления:

1.Залить желатин холодной водой и оставить набухать.

2.Тем временем добавить в сыр сок из ананасов, заменитель сахара или сахар и взбить в однородную массу блендером – на этом этапе можно попробовать на вкус и отрегулировать.

3.Добавить нарезанные кусочки ананаса и все перемешать.

4. Набухший желатин растопить в микроволновке (за 15-25 секунд).

5.Перелить в творог и вымешать.

6.Перелить массу в любую удобную форму и поставить в холодильник.

7. Оставить на 20-30 минут, можно нарезать и пробовать.

Теги:
#Творог #Выпечка #Десерт #Готовим дома