Как из дорогой кофейни: как приготовить творожный десерт без выпечки (видео)
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Эта вкусность просто тает во рту
Кисломолочный сыр пользуется большой популярностью среди украинских хозяек, ведь из него можно приготовить множество аппетитных блюд! Запеканки, сырники или даже соленые намазки – этот продукт отлично подходит для любых кулинарных замыслов.
А когда блюдо требует минимум усилий, то оно становится настоящей находкой! Именно таким простым и вкусным десертом мы хотим сегодня поделиться. Рецепт был опубликован на Instagram-странице "mil alexx".
Как приготовить творожный десерт
Ингредиенты:
- творог (жирный) – 700 г;
- банка консервированных ананасов – 400 г;
- желатин 25 г+100 г воды;
- подсластитель (сахар или стевия) – 4-5 ст.
- форма – пачка из-под молока на 1 л;
Способ приготовления:
1.Залить желатин холодной водой и оставить набухать.
2.Тем временем добавить в сыр сок из ананасов, заменитель сахара или сахар и взбить в однородную массу блендером – на этом этапе можно попробовать на вкус и отрегулировать.
3.Добавить нарезанные кусочки ананаса и все перемешать.
4. Набухший желатин растопить в микроволновке (за 15-25 секунд).
5.Перелить в творог и вымешать.
6.Перелить массу в любую удобную форму и поставить в холодильник.
7. Оставить на 20-30 минут, можно нарезать и пробовать.