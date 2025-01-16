Ці долари не приймуть в обміннику: чому і що робити з такими купюрами

Усі операції з грошима проводьте виключно у банках або ліцензованих обмінниках

Під час процедури обміну іноземної валюти українці можуть зіткнутися з тим, що у них відмовляться приймати певні купюри. На це можуть бути як законні підстави, так і надумані.

"Телеграф" докладно розповідає про те, які долари в Україні зобов’язані приймати у громадян усі фінустанови, а які банкноти справді можуть відмовитись брати. При цьому є певний алгоритм дій і викидати "браковану" валюту вам точно не доведеться.

Які долари мають право не приймати в обмінниках

В обмінних пунктах є суворі правила приймання купюр. Основна вимога — це зовнішній вигляд банкноти.

Вам можуть відмовити в обміні, якщо долари:

фальшиві;

розірвані або розрізані на частини;

з пошкодженням дизайну або елементів захисту;

з друкованими недоліками;

обпалені/трухлі/гнилі;

зі змінами первісного кольору паперу або зображень;

із загальними забрудненнями або плямами, що займають половину банкноти;

Важливо пам'ятати, що всі долари США, випущені з 1914 року, дійсні в Україні. Заяви про неможливість обміняти банкноту через рік її випуску або номінал не відповідають дійсності. Однак важливо, щоб купюра була в належному стані та справжня.

Якщо ж у вас виявилася фальшива купюра, яку ви спробували обміняти, то цю ситуацію розслідуватиме поліція.

"Підроблені банкноти повинні вилучатися у клієнта і передаватися в НБУ на дослідження. Якщо підробка підтверджується, такі банкноти передаються правоохоронцям для розслідування", — зазначають у Нацбанку.

Що робити, якщо у вас не прийняли долари

Якщо вам відмовили в обміні валют, поцікавтеся причиною. Якщо касир мотивував відмову тим, що банкнота випущена до 1996 року, телефонуйте на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240) і розкажіть про проблему.

Якщо ж у банку не прийняли долари через їхню ветхість, пошкодження дизайну або інші особливості, то купюри можна здати на інкасо. Це спеціальна процедура обміну пошкоджених банкнот, під час якої неліквідні купюри пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення відлікової операції.

Однак зверніть увагу, що така послуга є платною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які долари найчастіше підробляють в Україні та як їх відрізнити. Найчастіше зловмисники підробляють 50 та 100 доларів США. При цьому підробки бувають як примітивними, так і професійними.