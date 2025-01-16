Эти доллары не примут в обменнике: почему и что делать с такими купюрами

Все операции с деньгами проводите исключительно в банках или лицензированных обменниках

Во время процедуры обмена иностранной валюты украинцы могут столкнуться с тем, что у них откажутся принимать определенные купюры. На это могут быть как законные основания, так и надуманные.

"Телеграф" подробно рассказывает о том, какие доллары в Украине обязаны принимать у граждан все финучреждения, а какие банкноты действительно могут отказаться брать. При этом есть определенный алгоритм действий и выбрасывать "бракованную" валюту вам точно не придется.

Какие доллары имеют право не принимать в обменниках

В обменных пунктах есть строгие правила приема купюр. Основное требование — это внешний вид банкноты.

Вам могут отказать в обмене, если доллары:

фальшивые;

разорванные или разрезанные на части;

с повреждением дизайна или элементов защиты;

с печатными недостатками;

обожженные/трухлые/гнилые;

с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;

с общими загрязнениями или пятнами, занимающими половину банкноты;

Важно помнить, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине. Заявления о невозможности обменять банкноту из-за года ее выпуска или номинал не соответствуют действительности. Однако важно, чтобы купюра была в надлежащем состоянии и настоящая.

Если же у вас оказалась фальшивая купюра, которую вы попытались обменять, то эту ситуацию будет расследовать полиция.

"Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться в НБУ на исследование. Если подделка подтверждается, такие банкноты передаются правоохранителям для расследования", — отмечают в Нацбанке.

Что делать, если у вас не приняли доллары

Если вам отказали в обмене валют, поинтересуйтесь причиной. Если кассир мотивировал отказ тем, что банкнота выпущена до 1996 года, звоните на горячую линию НБУ (0 800 505 240) и расскажите о проблеме.

Если же в банке не приняли доллары по причине их ветхости, повреждения дизайна или других особенностей, то купюры можно сдать на инкассо. Это специальная процедура обмена поврежденных банкнот, во время которой неликвидные купюры пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения отсчетной операции.

Однако обратите внимание, что такая услуга является платной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие доллары чаще всего подделывают в Украине и как их отличить. Чаще всего злоумышленники подделывают 50 и 100 долларов США. При этом подделки бывают как примитивными, так и профессиональными.