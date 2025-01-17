Ідеально для перекусу: рецепт салату із запеченим перцем, оливками та часником (відео)

Чудове доповнення до будь-якого гарніру

Болгарський перець є смачним та корисним овочем, з якого можна приготувати грецький салат. Інколи перець фарширують, додають до борщу чи разу або ж запікають.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом теплого салату з перцю. А опублікували його на Instagram-сторінці "goptarenkonatali".

Як приготувати салат із запеченого перцю

Інгредієнти:

перець – 4 шт.;

оливки – 12 шт.;

цибуля – ¼ шт.;

часник – 2 зуб.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

сіль;

Спосіб приготування:

1.Перці запекти при температурі 220 градусів протягом 40 хвилин.

2.Запечений перець перекласти у миску і накрити її плівкою та залишити на 15 хвилин.

3.Перець почистити, видалити насіння та нарізати смужками.

4.Цибулю та оливки також нарізати. Заправити все оливковою олією та соком лимона, додати часник через прес, сіль і добре перемішати.

5.Відправили у холодильник на 30 хвилин, після чого подавати до столу.