Идеально для перекуса: рецепт салата с запеченным перцем, оливками и чесноком (видео)

Прекрасное дополнение к любому гарниру

Болгарский перец вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить греческий салат. Иногда перец фаршируют, добавляют к борщу или раз или запекают.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом теплого салата из перца. А опубликовали его на Instagram-странице "goptarenkonatali".

Как приготовить салат из запеченного перца

Ингредиенты:

перец – 4 шт.;

оливки – 12 шт.;

лук – ¼ шт.;

чеснок – 2 зуб.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

соль;

Способ приготовления:

1.Перцы запечь при температуре 220 градусов в течение 40 минут.

2.Запеченный перец переложить в миску и накрыть пленкой и оставить на 15 минут.

3.Перец почистить, удалить семена и нарезать полосками.

4.Лук и оливки также нарезать. Заправить все оливковым маслом и лимонным соком, добавить чеснок через пресс, соль и хорошо перемешать.

5.Отправили в холодильник на 30 минут, после чего подавать на стол.