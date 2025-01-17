Идеально для перекуса: рецепт салата с запеченным перцем, оливками и чесноком (видео)
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Прекрасное дополнение к любому гарниру
Болгарский перец вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить греческий салат. Иногда перец фаршируют, добавляют к борщу или раз или запекают.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом теплого салата из перца. А опубликовали его на Instagram-странице "goptarenkonatali".
Как приготовить салат из запеченного перца
Ингредиенты:
- перец – 4 шт.;
- оливки – 12 шт.;
- лук – ¼ шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- соль;
Способ приготовления:
1.Перцы запечь при температуре 220 градусов в течение 40 минут.
2.Запеченный перец переложить в миску и накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
3.Перец почистить, удалить семена и нарезать полосками.
4.Лук и оливки также нарезать. Заправить все оливковым маслом и лимонным соком, добавить чеснок через пресс, соль и хорошо перемешать.
5.Отправили в холодильник на 30 минут, после чего подавать на стол.