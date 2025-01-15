Просто закидаємо все в духовку і насолоджуємось: рецепт ситної вечері (відео)

Вдала ідея для ситного обіду чи вечері

Коли хочеться поїсти, і потрібно зробити це швидко, виручають прості і смачні рецепти. Ми розповідали, як приготувати сендвіч Крок Мадам. Тепер поділимось ідеїю ситної запіканки.

Ця страва – чудовий варіант для ситної вечері або обіду. Запіканка готується швидко та легко, а завдяки овочам виходить не тільки смачною, але й корисною. Рецептом поділились у кулінарному блозі droboshevska_y. В цьому рецепті можна використати можна використовувати будь-які заморожені овочі на ваш смак.

Інгредієнти:

Куряче філе – 500 г

Заморожена овочева суміш – 400 г

Яйця – 2 шт.

Сметана – 85 г

Сіль, спеції

Сир моцарела – 125 г (можна використовувати будь-який твердий сир, який добре плавиться)

Спосіб приготування:

Куряче філе промийте, обсушіть та наріжте на невеликі шматочки. Посоліть та додайте спеції до власного смаку. Ретельно перемішайте. Викладіть нарізане куряче філе рівним шаром у форму для запікання. Зверху рівномірно розподіліть заморожену овочеву суміш. Розморожувати овочі попередньо не потрібно. В окремій мисці збийте яйця зі сметаною, додайте сіль та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Рівномірно залийте овочі з куркою приготованою яєчно-сметанною сумішшю. Зверху посипте запіканку нарізаною або натертою моцарелою. Розігрійте духовку до 180°C та випікайте протягом 50-60 хвилин.

Ця страва виходить дуже ситна та ароматна. Яскравий смак, золотиста сирна скоринка — це те, що вам точно слід приготувати. Також ми розповідали, як приготувати смачну квасолеву намазку на перекус.