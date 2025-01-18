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Леви зміцнять позиції, а Стрільці зіткнуться з грубістю: гороскоп Таро на 19 січня 2025 року

Автор
Наталя Граковська
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Гороскоп Таро, на що чекати 19 січня
Гороскоп Таро, на що чекати 19 січня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Намагайтеся зберігати спокій у цей день

19 січня представникам одних знаків принесе сприятливі зміни, тоді як іншим у неділю доведеться впоратися із внутрішніми кризами чи зовнішніми складнощами.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 19 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернена Шістка мечів

Незабаром Вам просто доведеться взятися за вирішення якоїсь проблемної ситуації, яку Ви відкладали, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що з іншого тлумачення ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Телець — перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Близнюки — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки і наскочити депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Рак — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете неправильне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Лев — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Діва — Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Терези — Король пентаклів

На вас чекає впевненість та успіх у матеріальній сфері. Ця карта символізує зрілість, надійність, практичність та здатність грамотно керувати ресурсами. Цей день може стати вдалим для фінансових справ, роботи, інвестицій та будь-якого починання, пов’язаного з матеріальними благами.

Скорпіон — Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Стрілець — перевернута Королева мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Це може бути спрямоване проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.

Козоріг — перевернутий Світ

У цьому положенні карта каже, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки не настане. У цей день ви можете відчувати метушню, коли все падає з рук. Не ігноруйте пов'язані зі здоров'ям питання.

Водолій — Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили та женете попереду паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

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