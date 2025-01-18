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Львы укрепят позиции, а Стрельцы столкнутся с грубостью: гороскоп Таро на 19 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 19 января
Гороскоп Таро, чего ждать 19 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Постарайтесь сохранять спокойствие в этот день

19 января представителям одних знаков принесет благоприятные перемены, в то время как другим в воскресенье придется справляться с внутренними кризисами или внешними сложностями.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 19 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Шестерка мечей

Очень скоро Вам просто придется взяться за решение какой-то проблемной ситуации, которую Вы откладывали, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Телец — перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Близнецы — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Рак — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Лев — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Дева — Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Весы — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Скорпион — Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Стрелец — перевернутая Королева мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. Это может быть направлено как против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Козерог — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. В этот день вы можете чувствовать суматоху, когда все падает из рук. В этот день не игнорируйте связанные со здоровьем вопросы.

Водолей — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните впереди паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

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