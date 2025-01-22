На субсидии и льготы можно подать документы через Интернет в одном месте
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При подаче заявлений нужно обязательно указывать, как вы будете получать деньги и номер счета при выборе получения через банк.
Если вы хотите получать жилищную субсидию или льготу и имеете на них право, подать онлайн заявление можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
На сайте https://portal.pfu.gov.ua доступны сразу несколько видов заявлений. Вам нужно выбрать ту, которая сейчас нужна. Здесь можно не только подать заявление на назначение субсидии или внесение в реестр льготников.
На портале ПФУ можно подать документы на помощь на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, изменить способ выплаты государственной помощи и подать заявление на перерасчет субсидии или льготы.
Как подать заявление:
- Авторизируйтесь на портале с помощью КЭП или Действие.
- В левом меню выберите "Коммуникации по ПФУ", затем — "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- Выберите подходящий вид заявления.
- Заполните форму, указав номер банковского счета в формате IBAN, прикрепите сканированные документы (при необходимости).
- После этого заявление формируется, его нужно подписать и отправить в ПФУ. Состояние обработки заявления доступно в разделе "Мои обращения".
Требования к скан-копиям:
- Цветные, четкие и читаемые, снятые с оригиналов документов.
- Форматы JPG или PDF.
- Размер каждого файла – до 1 МБ.
- Названия файлов должны соответствовать документам.
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