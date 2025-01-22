Позначте ці дні у календарі: найкращі дати для кар’єри у найближчі півроку

Дізнайтеся, які сприятливі дні для кар’єри

У світі, де зміни іноді відбуваються раптово, а невизначеність стає частиною повсякденності, багато людей шукають вдалі моменти, щоб зміцнити свої позиції в кар’єрі. У першій половині 2025 року зірки обіцяють три особливо сприятливі моменти для кар’єрних успіхів та творчих починань.

Астролог Хелена Хатор виділила ці дні, ґрунтуючись на енергіях планет, їхньому вибудовуванні та впливі. Хоча початок року буде непростим через ретроградний Марс, завершення цієї фази 23 лютого принесе довгоочікуване полегшення та відчинить двері для нових можливостей.

28 лютого: Молодий місяць у Рибах

Після закінчення ретроградного Марсу 23 лютого з'явиться відчуття, що справи починають налагоджуватися. Особливу увагу варто приділити 28 лютого, коли буде молодик у знаку Риб.

Це день, щоб чітко визначити свою мету, закласти основу для масштабних починань і почати втілювати мрії в життя. Сатурн додасть дисципліни та структурованого підходу, допомагаючи збудувати міцний кар’єрний фундамент.

2 березня: Енергія Венери

На цей день випадає початок ретроградної фази Венери, що може стати каталізатором для нових кар’єрних ідей та ініціатив. Важливо приділити увагу робочим проєктам, використовуючи цей день для зміцнення позицій та досягнення прогресу.

Однак варто уникати важливих рішень у сфері романтичних відносин, тому що ретроградна Венера більше сприяє діловій активності, ніж особистому життю.

27 травня: Молодий місяць у Близнюках

Молодий місяць у знаку Близнюків обіцяє стати одним із найвдаліших днів року для втілення креативних ідей. Близнюки, що символізують гнучкість та цікавість, надихають на розвиток, пошук нових рішень та сміливий рух уперед.

Цей день підходить для презентації нових проєктів, запуску бізнес-ініціатив та використання незвичайних підходів у роботі. Енергія Близнюків допоможе вам мислити нестандартно та побачити нові перспективи у звичних завданнях.