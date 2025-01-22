Отметьте эти дни в календаре: лучшие даты для карьеры в ближайшие полгода

Узнайте, какие дни благоприятны для карьеры

В мире, где перемены порой происходят внезапно, а неопределённость становится частью повседневности, многие люди ищут удачные моменты, чтобы укрепить свои позиции в карьере. В первой половине 2025 года звёзды обещают три особенно благоприятных момента для карьерных успехов и творческих начинаний.

Астролог Хелена Хатор выделила эти дни, основываясь на энергиях планет, их выстраивании и влиянии. Хотя начало года будет непростым из-за ретроградного Марса, завершение этой фазы 23 февраля принесет долгожданное облегчение и откроет двери для новых возможностей.

28 февраля: Новолуние в Рыбах

После окончания ретроградного Марса 23 февраля появится ощущение, что дела начинают налаживаться. Особое внимание стоит уделить 28 февраля, когда произойдёт новолуние в знаке Рыб.

Это день, чтобы чётко определить свои цели, заложить основу для масштабных начинаний и начать воплощать мечты в жизнь. Сатурн придаст вам дисциплины и структурированного подхода, помогая выстроить прочный карьерный фундамент.

2 марта: Энергия Венеры

На этот день выпадает начало ретроградной фазы Венеры, что может послужить катализатором для новых карьерных идей и инициатив. Важно уделить внимание рабочим проектам, используя этот день для укрепления позиций и достижения прогресса.

Однако стоит избегать важных решений в сфере романтических отношений, так как ретроградная Венера больше благоприятствует деловой активности, чем личной жизни.

27 мая: Новолуние в Близнецах

Новолуние в знаке Близнецов обещает стать одним из самых удачных дней года для воплощения креативных идей. Близнецы, символизирующие гибкость и любопытство, вдохновляют на развитие, поиск новых решений и смелое движение вперёд.

Этот день подходит для презентации новых проектов, запуска бизнес-инициатив и использования необычных подходов в работе. Энергия Близнецов поможет вам мыслить нестандартно и увидеть новые перспективы в привычных задачах.