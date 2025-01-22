Секрет найсмачнішої запеченої картоплі: для особливо золотистої скоринки (відео)
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Цей спосіб приготування — найкращий
Чимало смачних страв можна приготувати з картоплі. Ми ділились рецептом ситної іспанської фрітати. Тепер розповімо, як приготувати картоплю в духовці особливо вдало.
У кулінарному блозі nata.cooking розповіли, як запекти картоплю по-селянськи. З цим способом приготування ви отримаєте ідеальний результат — хрустку золотисту скоринку та м’якеньку пропечену серединку.
Інгредієнти:
- 800 г — 1 кг картоплі
- 5-7 ст. л. рослинної олії
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. перцю
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. сухого часнику
- спеції до картоплі
- 3 ст. л. панірувальних сухарів
- 3 ст. л. натертого пармезану
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно миємо та нарізаємо на однакові скибочки. Перекладаємо в каструлю, заливаємо окропом та ставимо на вогонь.
- Додаємо трохи солі і доводимо до кипіння. Відварюємо не довше 3-5 хвилин — цього час убуде достатньо, щоб картопля дійшла до напівготовності.
- Далі зливаємо воду. Коли картопля просохне, додаємо олію, спеції, сухарі, пармезан і перемішуємо.
- Викладаємо скибочки на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в духовці, розігрітій до 180-200°С 20-30 хв до скоринки.
Подавати таку картоплю смачно з будь-яким улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати соковиті котлети у духовці.