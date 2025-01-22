Секрет найсмачнішої запеченої картоплі: для особливо золотистої скоринки (відео)

Цей спосіб приготування — найкращий

Чимало смачних страв можна приготувати з картоплі. Ми ділились рецептом ситної іспанської фрітати. Тепер розповімо, як приготувати картоплю в духовці особливо вдало.

У кулінарному блозі nata.cooking розповіли, як запекти картоплю по-селянськи. З цим способом приготування ви отримаєте ідеальний результат — хрустку золотисту скоринку та м’якеньку пропечену серединку.

Інгредієнти:

800 г — 1 кг картоплі

5-7 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. перцю

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сухого часнику

спеції до картоплі

3 ст. л. панірувальних сухарів

3 ст. л. натертого пармезану

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно миємо та нарізаємо на однакові скибочки. Перекладаємо в каструлю, заливаємо окропом та ставимо на вогонь. Додаємо трохи солі і доводимо до кипіння. Відварюємо не довше 3-5 хвилин — цього час убуде достатньо, щоб картопля дійшла до напівготовності. Далі зливаємо воду. Коли картопля просохне, додаємо олію, спеції, сухарі, пармезан і перемішуємо. Викладаємо скибочки на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в духовці, розігрітій до 180-200°С 20-30 хв до скоринки.

Подавати таку картоплю смачно з будь-яким улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати соковиті котлети у духовці.