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Секрет найсмачнішої запеченої картоплі: для особливо золотистої скоринки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Так картопля виходить нереально смачною
Так картопля виходить нереально смачною. Фото Pexels

Цей спосіб приготування — найкращий

Чимало смачних страв можна приготувати з картоплі. Ми ділились рецептом ситної іспанської фрітати. Тепер розповімо, як приготувати картоплю в духовці особливо вдало.

У кулінарному блозі nata.cooking розповіли, як запекти картоплю по-селянськи. З цим способом приготування ви отримаєте ідеальний результат — хрустку золотисту скоринку та м’якеньку пропечену серединку.

Інгредієнти:

  • 800 г — 1 кг картоплі
  • 5-7 ст. л. рослинної олії
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. перцю
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. сухого часнику
  • спеції до картоплі
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів
  • 3 ст. л. натертого пармезану

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно миємо та нарізаємо на однакові скибочки. Перекладаємо в каструлю, заливаємо окропом та ставимо на вогонь.
  2. Додаємо трохи солі і доводимо до кипіння. Відварюємо не довше 3-5 хвилин — цього час убуде достатньо, щоб картопля дійшла до напівготовності.
  3. Далі зливаємо воду. Коли картопля просохне, додаємо олію, спеції, сухарі, пармезан і перемішуємо.
  4. Викладаємо скибочки на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в духовці, розігрітій до 180-200°С 20-30 хв до скоринки.

Подавати таку картоплю смачно з будь-яким улюбленим соусом. Також ми розповідали, як приготувати соковиті котлети у духовці.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гарнір