Секрет самого вкусного запеченного картофеля: для особенно золотистой корочки (видео)
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Этот способ приготовления – самый лучший
Многие вкусные блюда можно приготовить из картофеля. Мы делились рецептом сытной испанской фритаты. Теперь расскажем, как приготовить картофель в духовке особенно удачно.
В кулинарном блоге nata.cooking рассказали, как запечь картошку по-деревенски. С этим способом приготовления вы получите идеальный результат — хрустящую золотистую корочку и мягкую пропеченную серединку.
Ингредиенты:
- 800 г — 1 кг картофеля
- 5-7 ст. л. растительного масла
- 1 час. л. соли
- 1/2 ч. л. перца
- 1 час. л. паприки
- 1 час. л. сухого чеснока
- специи к картофелю
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 3 ст. л. натертого пармезана
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем и нарезаем на одинаковые ломтики. Переводим в кастрюлю, заливаем крутым кипятком и ставим на огонь.
- Добавляем чуть-чуть соли и доводим до кипения. Отвариваем не дольше 3-5 минут – этого времени устанет достаточно, чтобы картофель дошел до полуготовности.
- Далее сливаем воду. Когда картофель просохнет, добавляем масло, специи, сухари, пармезан и перемешиваем.
- Выкладываем ломтики на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в духовке, разогретой до 180-200°С 20-30 мин до корочки.
Подавать такой картофель вкусно с любым любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты в духовке.