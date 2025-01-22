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Секрет самого вкусного запеченного картофеля: для особенно золотистой корочки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Так картошка получается нереально вкусной
Так картошка получается нереально вкусной. Фото Pexels

Этот способ приготовления – самый лучший

Многие вкусные блюда можно приготовить из картофеля. Мы делились рецептом сытной испанской фритаты. Теперь расскажем, как приготовить картофель в духовке особенно удачно.

В кулинарном блоге nata.cooking рассказали, как запечь картошку по-деревенски. С этим способом приготовления вы получите идеальный результат — хрустящую золотистую корочку и мягкую пропеченную серединку.

Ингредиенты:

  • 800 г — 1 кг картофеля
  • 5-7 ст. л. растительного масла
  • 1 час. л. соли
  • 1/2 ч. л. перца
  • 1 час. л. паприки
  • 1 час. л. сухого чеснока
  • специи к картофелю
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • 3 ст. л. натертого пармезана

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно моем и нарезаем на одинаковые ломтики. Переводим в кастрюлю, заливаем крутым кипятком и ставим на огонь.
  2. Добавляем чуть-чуть соли и доводим до кипения. Отвариваем не дольше 3-5 минут – этого времени устанет достаточно, чтобы картофель дошел до полуготовности.
  3. Далее сливаем воду. Когда картофель просохнет, добавляем масло, специи, сухари, пармезан и перемешиваем.
  4. Выкладываем ломтики на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в духовке, разогретой до 180-200°С 20-30 мин до корочки.

Подавать такой картофель вкусно с любым любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты в духовке.

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#Рецепт #Картофель #Гарнир