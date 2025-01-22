Секрет самого вкусного запеченного картофеля: для особенно золотистой корочки (видео)

Этот способ приготовления – самый лучший

Многие вкусные блюда можно приготовить из картофеля. Мы делились рецептом сытной испанской фритаты. Теперь расскажем, как приготовить картофель в духовке особенно удачно.

В кулинарном блоге nata.cooking рассказали, как запечь картошку по-деревенски. С этим способом приготовления вы получите идеальный результат — хрустящую золотистую корочку и мягкую пропеченную серединку.

Ингредиенты:

800 г — 1 кг картофеля

5-7 ст. л. растительного масла

1 час. л. соли

1/2 ч. л. перца

1 час. л. паприки

1 час. л. сухого чеснока

специи к картофелю

3 ст. л. панировочных сухарей

3 ст. л. натертого пармезана

Способ приготовления:

Картофель тщательно моем и нарезаем на одинаковые ломтики. Переводим в кастрюлю, заливаем крутым кипятком и ставим на огонь. Добавляем чуть-чуть соли и доводим до кипения. Отвариваем не дольше 3-5 минут – этого времени устанет достаточно, чтобы картофель дошел до полуготовности. Далее сливаем воду. Когда картофель просохнет, добавляем масло, специи, сухари, пармезан и перемешиваем. Выкладываем ломтики на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в духовке, разогретой до 180-200°С 20-30 мин до корочки.

Подавать такой картофель вкусно с любым любимым соусом. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты в духовке.