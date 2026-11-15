Ці міста заморозить уже цієї ночі: де чекати на найбільші "мінуси"

На заході країни вдень очікуються дощі, а на сході – сонячна погода

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У понеділок, 16 листопада, найхолодніше буде в Харкові та Луганську. Вночі в обох містах температура опуститься до −3…−1 градуса. За картою прогнозу вони поділять найнижчий показник серед позначених міст України. Удень повітря прогріється до +3…+5 градусів.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує на 16 листопада переважно суху погоду. Удень на заході країни пройдуть дощі. У Харкові та Луганську карта показує сонячну погоду: попри нічний мінус, удень температура підніметься вище нуля.

Морозна ніч очікується і в інших містах, але там буде тепліше. У Сумах, Донецьку та Івано-Франківську температура становитиме від −2 до 0 градусів, у Чернігові, Черкасах, Полтаві та Чернівцях – від −1 до +1. У Києві вночі прогнозують 0…+2 градуси, удень – +4…+6.

У Києві вночі температура залишиться в межах 0…+2 градусів

В Одесі вночі буде помітно тепліше – +6…+8 градусів, в Ужгороді – +5…+7. Удень у цих містах очікується +9…+11 і +6…+8 відповідно. У Дніпрі та Запоріжжі повітря прогріється до +5…+7 градусів, у Миколаєві та Херсоні – до +7…+9.

Нагадаємо, після рясних дощів туристичні стежки на маршруті між Петросом і Говерлою вкрилися суцільною кригою. Температура опустилася до −9 °C, і пересуватися цим маршрутом стало вкрай небезпечно.