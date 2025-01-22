Аграрій, який зазнав поранення внаслідок підриву трактора на Миколаївщині: здається, що державі ці зусилля непотрібні

За кожним розмінованим гектаром землі стоять втрати здоров'я, ресурсів і техніки

Засновник і власник однієї з найбільших аграрних компаній півдня України "ПАЕК", Юрій Кормишкін, який у березні 2023 року зазнав поранення внаслідок підриву трактора у Баштанському районі Миколаївської області розповів, що за кожним розмінованим гектаром землі стоять втрати здоров'я, ресурсів і техніки. Однак іноді здається, що зусилля українського бізнесу державі непотрібні.

"Якщо така тенденція продовжуватиметься, то не здивуюсь, що скоро і за мною прийдуть, висуваючи мені абсурдні звинувачення", — написав бізнесмен на своїй сторінці у Facebook і виклав фото понівеченої техніки.

"20 років тому, коли я почав займатись сільським господарством, ніколи б не подумав, що від вибуху ворожої міни, такого каліцтва зазнаю на своїй рідній землі – на Снігурівщині, де народився і виріс, що буду лежати засипаний українським чорноземом і тільки завдяки людям, що були поряд, зміг звестись на ноги. Це вже непоправно. Завдана шкода здоров’ю уже на все життя залишила мене залежним від постійних процедур та пожиттєвої реабілітації. Можливість стояти на ногах – вартує титанічних зусиль", — розповів бізнесмен.

Юрій Кормишкін

Він також наголосив, що за час повномасштабного вторгнення його підприємство, яке продовжує працювати та підтримувати економіку держави, зазнало збитків з боку агресора на більш як 500 мільйонів гривень.

"Найбільше шкоди було завдано на Снігурівщині. За 8 місяців окупації було знищено роботу усього мого життя. Але ми б не були українцями, якби не взялись за відновлення. Самотужки. Ми нікого не чекали і не чекаємо. Окрім розмінування території, вдалось відновити роботу знищених та пошкоджених господарств, одного з наших елеваторів, повністю відновити систему зрошування, забезпечити людям, які залишились проживати на деокупованих територіях, робочі місця, збільшити надходження в місцеві бюджети, щоб в громад була можливість відновлення", — написав Кормишкін.

Він підкреслив, що завдяки цим старанням на деокупованих полях вирощується пшениця, соняшник, ячмінь, ріпак, льон, коріандр, гірчицю, овочеві культури, баштанні.

"Але, інколи здається, що це все державі не потрібно, і усі зусилля, і понесені втрати були марними. Тримаю продовольчий фронт. Продовжую і буду розвивати агропромисловий сектор України. Ось пару фото частини мого життя, питання риторичне: "Навіщо?" — підсумував бізнесмен.