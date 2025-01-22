Аграрий, который получил ранение в результате подрыва трактора в Николаевской области: кажется, что государству эти усилия не нужны

За каждым разминированным гектаром земли стоят потери здоровья, ресурсов и техники

Основатель и владелец одной из крупнейших аграрных компаний юга Украины "ПАЭК", Юрий Кормышкин, который в марте 2023 года получил ранение в результате подрыва трактора в Баштанском районе Николаевской области, рассказал, что за каждым разминированным гектаром земли стоят потери здоровья, ресурсов и техники. Однако иногда кажется, что усилия украинского бизнеса государству не нужны.

"Если такая тенденция будет продолжаться, то не удивлюсь, что скоро и за мной придут, выдвигая мне абсурдные обвинения", — написал бизнесмен на своей странице в Facebook и выложил фото изуродованной техники.

"20 лет назад, когда я начал заниматься сельским хозяйством, никогда бы не подумал, что от взрыва вражеской мины, такого увечье получу на своей родной земле — на Снегиревщине, где родился и вырос, что буду лежать засыпанный украинским черноземом и только благодаря людям, которые были рядом, смог подняться на ноги. Нанесенный ущерб здоровью уже на всю жизнь оставил меня зависимым от постоянных процедур и пожизненной реабилитации. Возможность стоять на ногах – стоит титанических усилий", — рассказал бизнесмен.

Юрий Кормышкин

Он также подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения его предприятие, которое продолжает работать и поддерживать экономику государства, понесло ущерб со стороны агрессора на более чем 500 миллионов гривен.

"Наибольший ущерб был нанесен на Снегиревщине. За 8 месяцев оккупации была уничтожена работа всей моей жизни. Но мы бы не были украинцами, если бы не взялись за восстановление. Самостоятельно. Мы никого не ждали и не ждем. Кроме разминирования территории, удалось возобновить работу уничтоженных и поврежденных хозяйств, одного из наших элеваторов, полностью восстановить систему орошения, обеспечить людям, которые остались жить на деоккупированных территориях, рабочие места, увеличить поступления в местные бюджеты, чтобы у громад была возможность восстановления", — написал Кормышкин.

Он подчеркнул, что благодаря этим стараниям на деоккупированных полях выращивается пшеница, подсолнечник, ячмень, рапс, лен, кориандр, горчица, овощные культуры, бахчевые.

"Но иногда кажется, что это все государству не нужно, и все усилия, и понесенные потери были напрасными. Держу продовольственный фронт. Продолжаю и буду развивать агропромышленный сектор Украины. Вот пару фото части моей жизни, вопрос риторический: "Зачем?" — подытожил бизнесмен.