Ніжні та м’якесенькі хачапурі можна приготувати за 30 хвилин: простий рецепт (відео)
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Як готувати хачапурі на сковороді
В духовці можна приготувати чимало смачних страв. Приміром, ми ділились рецептом соковитих котлет. Втім, для багатьох видів випічки підійде і сковорода. Ділимось відповідним рецептом.
У кулінарному блозі alin_withkitchen розповіли, як приготувати апетитні хачапурі на сковороді. Це дуже ситна та ароматна випічка, в яку можна покласти багато сирної начинки. Особливість цієї страви у тому, що сир під час приготування плавиться всередині тіста, тому хачапурі найсмачніші саме гарячими.
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру
- 1 яйце
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. цукру
- 3 ст.л. рослинної олії
- 450 г борошна
- 10 г розпушувача
Для начинки:
- 350 г сиру (сулугуні або інший м’який сир)
- 1 яйце
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Змішайте вінчиком майже всі інгредієнти для тіста: кефір, яйце, сіль, цукор, рослинну олію. Коли маса стане однорідною, додайте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто.
- Для начинки натріть сир, додайте у нього яйце і перемішайте. При необхідності додайте сіль, але обережно — сир уже солоний.
- Розділіть тісто на кілька частин, розкатайте кожну в корж. У центр кожного коржа покладіть начинку, зберіть краї тіста в "мішечок" і щільно заліпіть. А потім розкатайте знову в корж.
- Смажте хачапурі на сухій сковороді на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Змащуйте готові хачапурі шматочком вершкового масла.
Гарячою ця страва просто неймовірно смачна. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.