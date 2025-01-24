Ніжні та м’якесенькі хачапурі можна приготувати за 30 хвилин: простий рецепт (відео)

Як готувати хачапурі на сковороді

В духовці можна приготувати чимало смачних страв. Приміром, ми ділились рецептом соковитих котлет. Втім, для багатьох видів випічки підійде і сковорода. Ділимось відповідним рецептом.

У кулінарному блозі alin_withkitchen розповіли, як приготувати апетитні хачапурі на сковороді. Це дуже ситна та ароматна випічка, в яку можна покласти багато сирної начинки. Особливість цієї страви у тому, що сир під час приготування плавиться всередині тіста, тому хачапурі найсмачніші саме гарячими.

Інгредієнти:

300 мл кефіру

1 яйце

1 ч.л. солі

1 ч.л. цукру

3 ст.л. рослинної олії

450 г борошна

10 г розпушувача

Для начинки:

350 г сиру (сулугуні або інший м’який сир)

1 яйце

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Змішайте вінчиком майже всі інгредієнти для тіста: кефір, яйце, сіль, цукор, рослинну олію. Коли маса стане однорідною, додайте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто. Для начинки натріть сир, додайте у нього яйце і перемішайте. При необхідності додайте сіль, але обережно — сир уже солоний. Розділіть тісто на кілька частин, розкатайте кожну в корж. У центр кожного коржа покладіть начинку, зберіть краї тіста в "мішечок" і щільно заліпіть. А потім розкатайте знову в корж. Смажте хачапурі на сухій сковороді на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Змащуйте готові хачапурі шматочком вершкового масла.

Гарячою ця страва просто неймовірно смачна. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.