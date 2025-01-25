День студента 25 січня: прикольні картинки, щоб привітати близьких та однокурсників

Цього дня відзначається День студента

Багато років українські студенти відзначали своє "професійне" свято двічі на рік – 17 листопада та 25 січня. Проте, як з’ясувалося, це не дуже правильно. Міжнародне свято День студента встановлено у дату 17 листопада. А ось дата 25 січня, яка збігається з Днем ангела Тетяни за старим церковним стилем, прийшла до нас від східного сусіда.

Проте багато людей в Україні продовжують відзначати свято двічі на рік, або ж за традицією та звичкою — лише 25 січня. Як би там не було, привітати своїх близьких та побажати успіхів у навчанні точно буде не зайвим. Для тих, хто святкує сьогодні, 25 січня, точно знадобляться милі картинки та веселі листівки, щоб відправити знайомим чи однокурсникам.

"Телеграф" підготував добірку веселих листівок та картинок, щоб ви могли привітати близьких із Днем студента. Підніміть настрій близьким милою листівкою та теплими словами побажань.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.