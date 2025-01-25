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День студента 25 января: прикольные картинки, чтобы поздравить близких и однокурсников

Автор
Галина Струс
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Автор
Поздравьте знакомых студентов с праздником
Поздравьте знакомых студентов с праздником. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день отмечается День студента

Многие годы украинские студенты отмечали свой "профессиональный" праздник дважды в год – 17 ноября и 25 января. Однако, как выяснилось, это не очень правильно. Международный праздник День студента установлен в дату 17 ноября. А вот дата 25 января, которая совпадает с Днем ангела Татьяны по старому церковному стилю, пришла к нам от восточного соседа.

Тем не менее, многие люди в Украине продолжают отмечать праздник дважды в год, или же по традиции и привычке — только 25 января. Как бы там ни было, поздравить своих близких и пожелать успехов в учебе точно будет не лишним. Для тех, кто празднует сегодня, 25 января, точно пригодятся милые картинки и веселые открытки, чтобы отправить знакомым или однокурсникам.

"Телеграф" подготовил подборку веселых открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить близких с Днем студента. Поднимите настроение близким милой открыткой и теплыми словами пожеланий.

День студента 2025, картинки, открытки, поздравления
День студента 2025, картинки, открытки
День студента 2025, праздник, картинки, открытки
День студента 25 января, праздник, картинки, открытки, поздравления
День студента 2025, картинки, открытки, поздравления
День студента 2025, праздник, картинки, открытки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Праздник #День студента #Открытки