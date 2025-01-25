День студента 25 января: прикольные картинки, чтобы поздравить близких и однокурсников

В этот день отмечается День студента

Многие годы украинские студенты отмечали свой "профессиональный" праздник дважды в год – 17 ноября и 25 января. Однако, как выяснилось, это не очень правильно. Международный праздник День студента установлен в дату 17 ноября. А вот дата 25 января, которая совпадает с Днем ангела Татьяны по старому церковному стилю, пришла к нам от восточного соседа.

Тем не менее, многие люди в Украине продолжают отмечать праздник дважды в год, или же по традиции и привычке — только 25 января. Как бы там ни было, поздравить своих близких и пожелать успехов в учебе точно будет не лишним. Для тех, кто празднует сегодня, 25 января, точно пригодятся милые картинки и веселые открытки, чтобы отправить знакомым или однокурсникам.

"Телеграф" подготовил подборку веселых открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить близких с Днем студента. Поднимите настроение близким милой открыткой и теплыми словами пожеланий.

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