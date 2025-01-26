Впораєтеся за 10 хвилин: ситна страва з курки та перцю на сковороді (відео)

М'ясо з перцем виходить дуже ніжним, соковитим та смачним

Куряче м'ясо виручає, коли потрібно швидко приготувати смачну страву. Зокрема, чудовою стравою є курячі відбивні з хрусткою скоринкою.

Але також можна звернути увагу на рецепт курки з перцем. А опублікували його на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати куряче філе з перцем

Інгредієнти:

куряче філе – 1 кг;

болгарський перець – 1 кг;

олія для смаження;

сіль – за смаком;

копчена паприка;

вершки – 200 мл. (10-15%);

борошно – 15 г;

Спосіб приготування:

1.Нарізати тонкими смужками перець та куряче філе.

2.Розігріти сковорідку з олію та обсмажити перець.

3.Додати курку, сіль та копчену паприку.

4.Обсмажити ще кілька хвилин.

5.Змішати холодні вершки з борошном та додати до курки з перцем, перемішати.

6.Готувати ще кілька хвилин, щоб заварилось борошно і рідина загусла.

7.Гарнір можна обрати на свій смак.