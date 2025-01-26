Впораєтеся за 10 хвилин: ситна страва з курки та перцю на сковороді (відео)
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М'ясо з перцем виходить дуже ніжним, соковитим та смачним
Куряче м'ясо виручає, коли потрібно швидко приготувати смачну страву. Зокрема, чудовою стравою є курячі відбивні з хрусткою скоринкою.
Але також можна звернути увагу на рецепт курки з перцем. А опублікували його на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати куряче філе з перцем
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 кг;
- болгарський перець – 1 кг;
- олія для смаження;
- сіль – за смаком;
- копчена паприка;
- вершки – 200 мл. (10-15%);
- борошно – 15 г;
Спосіб приготування:
1.Нарізати тонкими смужками перець та куряче філе.
2.Розігріти сковорідку з олію та обсмажити перець.
3.Додати курку, сіль та копчену паприку.
4.Обсмажити ще кілька хвилин.
5.Змішати холодні вершки з борошном та додати до курки з перцем, перемішати.
6.Готувати ще кілька хвилин, щоб заварилось борошно і рідина загусла.
7.Гарнір можна обрати на свій смак.