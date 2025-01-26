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Справитесь за 10 минут: сытное блюдо из курицы и перца на сковороде (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Простой, аппетитный ужин для всей семьи
Простой, аппетитный ужин для всей семьи. Фото instagram.com

Мясо с перцем получается очень нежным, сочным и вкусным

Куриное мясо выручает, когда нужно быстро приготовить вкусное блюдо. В частности, отличным блюдом являются куриные отбивные с хрустящей корочкой.

Но также можно обратить внимание на рецепт курицы с перцем. А опубликовали его на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить куриное филе с перцем

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг;
  • болгарский перец – 1 кг;
  • масло для жарки;
  • соль – по вкусу;
  • копченая паприка;
  • сливки – 200 мл. (10-15%);
  • мука – 15 г;

Способ приготовления:

1.Нарезать тонкими полосками перец и куриное филе.

2. Разогреть сковороду из растительного масла и обжарить перец.

3.Добавить курицу, соль и копченую паприку.

4.Обжарить еще несколько минут.

5.Смешать холодные сливки с мукой и добавить в курицу с перцем, перемешать.

6.Готовить еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.

7. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.

Теги:
#Перец #Курица #Готовим дома