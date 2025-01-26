Справитесь за 10 минут: сытное блюдо из курицы и перца на сковороде (видео)
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Мясо с перцем получается очень нежным, сочным и вкусным
Куриное мясо выручает, когда нужно быстро приготовить вкусное блюдо. В частности, отличным блюдом являются куриные отбивные с хрустящей корочкой.
Но также можно обратить внимание на рецепт курицы с перцем. А опубликовали его на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить куриное филе с перцем
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг;
- болгарский перец – 1 кг;
- масло для жарки;
- соль – по вкусу;
- копченая паприка;
- сливки – 200 мл. (10-15%);
- мука – 15 г;
Способ приготовления:
1.Нарезать тонкими полосками перец и куриное филе.
2. Разогреть сковороду из растительного масла и обжарить перец.
3.Добавить курицу, соль и копченую паприку.
4.Обжарить еще несколько минут.
5.Смешать холодные сливки с мукой и добавить в курицу с перцем, перемешать.
6.Готовить еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.
7. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.