Стрітення Господнє 2025: дата та традиції свята за новим церковним календарем

Цього року свято Стрітення відзначатиметься не 15 лютого

Стрітення Господнє — велике церковне свято, яке вважається одним із дванадцяти найважливіших у церковному календарі. До переходу Православної церкви України на новий стиль, свято Стрітення Господнє відзначалося 15 лютого, а тепер дата змістилася на 2 лютого.

Стрітення — нова дата та традиції свята

У 2025 році після переходу ПЦУ на новий церковний календар Стрітення Господнє відзначатиметься у неділю, 2 лютого. Свято пов’язане з одним із епізодів земного життя Христа, тому називається Господнім.

Стрітення Господнє — це подія, що символізує зустріч людства, що очікувало на прихід Месії в цей світ, з Богом. Все людство уособлює праведний Симеон. До того ж у народі вважалось, що в цей день зима зустрічається з весною.

На це свято віруючі ходять на святкові богослужіння. А однією з головних та давніх традицій на Стрітення є освячення у храмах води та свічок. Свічки, принесені з церкви на Стрітення, використовували для захисту дому від нечистої сили. Також ці свічки в народі називають громничими, їх запалюють у моменти сильної негоди, блискавок та грому, бурі та злив. А вода, освячена на Стрітення Господнє, як вважають віруючі, має цілющі властивості.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.