Сретение Господне 2025: дата и традиции праздника по новому церковному календарю

В этом году праздник Сретение будет отмечаться не 15 февраля

Сретение Господне — большой церковный праздник, который считается одним из двенадцати самых важных в церковном календаре. До перехода Православной церкви Украины на новый стиль праздник Сретение Господне отмечался 15 февраля, теперь же дата сместилась на 2 февраля.

Сретение — новая дата и традиции праздника

В 2025 году после перехода ПЦУ на новый церковный календарь праздник праздник Сретение Господне будет отмечаться в воскресенье, 2 февраля. Праздник связан с одним из эпизодов земной жизни Христа, поэтому называется Господним.

Сретение Господне — это событие, что символизирует встречу человечества, ожидавшего прихода Мессии в этот мир, с Богом. Все человечество олицетворяет праведный Симеон. А к тому же, в народе считается, что в этот день зима встречается с весной.

В этот праздник верующие ходят на праздничные богослужения. А одной из главных и древних традиций на Сретение является освящение в храмах воды и свечей. Свечи, принесенные из церкви на Сретение, использовали для защиты дома от нечистой силы. Также эти свечи в народе называют громничными, их зажигают в моменты сильной непогоды, молний и грома, бури и ливней. А вода, освященная на Сретение Господне, как считают верующие, имеет целебные свойства.

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