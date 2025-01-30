Догріватись обігрівачем не вийде: скільки електроенергії покриває субсидія

Надлишково використану електроенергію людина оплачує в повному обсязі

Субсидія допоможе сплатити за комунальні послуги частину суми. Але її розраховують не від загальної цифри в комунальних рахунках, а від вартості комунальних послуг за нормами споживання. Вони відрізняються за типом наданих послуг, наприклад, при наявності та при відсутності гарячого водопостачання норми споживання холодної води різні.

Щодо електроенергії, то норми також різняться. Окрім використання електроенергії для опалення, на кількість доступних кВт-год впливатиме наявність електроплити, гарячого водопостачання тощо.

Норми споживання електроенергії

Для опалення

30 кВт-год на 1 м² опалювальної площі (з урахуванням коригувального коефіцієнта) протягом опалювального періоду.

У будинках без стаціонарних електроплит

За умови наявності централізованого постачання холодної води та відсутності гарячого водопостачання або газових водонагрівачів:

100 кВт-год на місяць для сім’ї з однієї особи

Додатково 30 кВт-год на кожного іншого члена сім'ї

Максимум 220 кВт-год на місяць.

У будинках зі стаціонарними електроплитами

За наявності централізованого гарячого водопостачання:

110 кВт-год на місяць для сім’ї з однієї особи

Додатково 30 кВт-год на кожного іншого члена сім'ї

Максимум 230 кВт-год на місяць.

За відсутності централізованого гарячого водопостачання:

130 кВт-год на місяць для сім’ї з однієї особи

Додатково 30 кВт-год на кожного іншого члена сім'ї

Максимум 250 кВт-год на місяць.

В усіх інших випадках:

70 кВт-год на місяць для сім’ї з однієї особи

Додатково 30 кВт-год на кожного іншого члена сім’ї

Максимум 190 кВт-год на місяць.

Якщо використовувати для додаткового обігріву в холодні дні масляний обігрівач, то лічильник "накрутить" чималі показання. Прилад споживає в середньому 1,5 – 2,5 кВт-год електроенергії. Якщо використовувати його лише три години на добу, вийде 135 — 225 кВт-год на місяць, що щонайменше вдвічі перевищує норму споживання на одну людину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при доході в 20 тисяч грн, родина з трьох людей може претендувати на субсидію. Щоправда, її розмір буде не сильно великим.