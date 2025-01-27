Чи зміниться тариф на світло. Скільки платитимуть українці з 1 лютого

У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн

В той час, як в Україні регулярно виникають чутки про підвищення вартості електроенергії, тариф на світло "заморозили" до закінчення опалювального сезону 2025 2025 року. До цього він не зміниться, й з 1 лютого для побутових споживачів залишиться такими, як був — 4,32 грн за 1 кВт*год.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своїй промові на засіданні Уряду. Також до кінця опалювального сезону незмінним залишиться тариф на теплопостачання.

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло й світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін. У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які цього потребують", – наголосив глава Уряду.

Як раніше заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на запит нардепа Олексія Кучеренка, ціна на електричну енергію для побутових споживачів, затверджена до 30 квітня 2025 року. До цієї дати тариф лишатиметься незмінним.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів у ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з цінової і тарифної політики в енергетиці має до кінця лютого закінчити аналіз і перевірку даних НАК "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом". У квітні планується скласти звіт про їхню роботу, а у травні — заблокувати можливе підвищення тарифів.