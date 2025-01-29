Ванну кожен день приймати не вистачить: які норми споживання води та газу для субсидії

Залежно від типу використання ресурсу, об'єм соціального нормативу різний

Розмір субсидії розраховується для кожної родини індивідуально. Субсидія — це по суті різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, який рахують від доходу домогосподарства.

Соціальні нормативи розгулятися не дають — аби входити у їхні рамки потрібно витрачати ресурси ощадливо. "Телеграф" розповідає, скільки можна витрачати газу та води, щоб субсидія їх покривала. Все що людина використає понад норму — оплачує самостійно.

Природний газ (залежно від використання):

Опалення: 4,0 м³ на 1 м² опалювальної площі (з урахуванням коригуючого коефіцієнта, у період опалення).

(з урахуванням коригуючого коефіцієнта, у період опалення). Газова плита (приготування їжі): 3,3 м³ на особу .

. Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача (приготування їжі та підігрів води): 5,4 м³ на особу .

. Газова плита та водонагрівач: 10,5 м³ на особу.

Централізоване водопостачання та водовідведення:

Холодна вода: 2,0 м³ на особу (за наявності гарячого водопостачання), 3,6 м³ на особу (за його відсутності).

(за наявності гарячого водопостачання), (за його відсутності). Гаряча вода: 1,6 м³ на особу .

. Водовідведення: 3,6 м³ на особу.

У ванну довжиною 170 см в середньому за раз входить близько 170-240 літрів води, залежно від ширини, тобто 0,17 — 0,24 м³. Таким чином нормативу вистачить тільки на 6-9 разів за місяць, якщо не використовувати гарячу воду для миття посуду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 29 січня в Україні ВПО можуть звернутися в Пенсійний фонд по субсидію на оренду. Є три чіткі критерії, кому субсидію на оренду не дадуть.