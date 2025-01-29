Ванну кожен день приймати не вистачить: які норми споживання води та газу для субсидії
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Залежно від типу використання ресурсу, об'єм соціального нормативу різний
Розмір субсидії розраховується для кожної родини індивідуально. Субсидія — це по суті різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, який рахують від доходу домогосподарства.
Соціальні нормативи розгулятися не дають — аби входити у їхні рамки потрібно витрачати ресурси ощадливо. "Телеграф" розповідає, скільки можна витрачати газу та води, щоб субсидія їх покривала. Все що людина використає понад норму — оплачує самостійно.
Природний газ (залежно від використання):
- Опалення: 4,0 м³ на 1 м² опалювальної площі (з урахуванням коригуючого коефіцієнта, у період опалення).
- Газова плита (приготування їжі): 3,3 м³ на особу.
- Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача (приготування їжі та підігрів води): 5,4 м³ на особу.
- Газова плита та водонагрівач: 10,5 м³ на особу.
Централізоване водопостачання та водовідведення:
- Холодна вода: 2,0 м³ на особу (за наявності гарячого водопостачання), 3,6 м³ на особу (за його відсутності).
- Гаряча вода: 1,6 м³ на особу.
- Водовідведення: 3,6 м³ на особу.
У ванну довжиною 170 см в середньому за раз входить близько 170-240 літрів води, залежно від ширини, тобто 0,17 — 0,24 м³. Таким чином нормативу вистачить тільки на 6-9 разів за місяць, якщо не використовувати гарячу воду для миття посуду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з 29 січня в Україні ВПО можуть звернутися в Пенсійний фонд по субсидію на оренду. Є три чіткі критерії, кому субсидію на оренду не дадуть.