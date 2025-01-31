Вбила себе у 31 рік: що відомо про смерть засновниці Femen Шачко, яка першою з активісток оголила груди (фото)

31 січня свій день народження могла б відзначати Оксана Шачко

Цієї п’ятниці, 31 січня, українська художниця та одна із засновників руху Femen Оксана Шачко святкувала б свій день народження, проте дівчина пішла з життя у 2018 році. 23 липня активістка наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі.

Шачко народилася у Хмельницькому, з дитинства захоплювалася малюванням та православними іконами, у 8 років вступила до мистецької школи. У 12 років Оксана навіть хотіла піти до монастиря, але мати відмовила.

У 15 років дівчина покинула рідне місто, маючи намір присвятити себе іконопису, і якийсь час жила при монастирі. Згодом вона розчарувалася в релігії: зіткнулася з корупцією та агресивним патріархатом, і пішла здобувати освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У квітні 2008 року Оксана Шачко разом з Анною Гуцол та Олександрою Шевченко заснувала рух Femen. Спочатку організація порушувала студентські проблеми, але незабаром зосередилася на боротьбі із секс-туризмом та експлуатацією жінок.

Спочатку активістки виступали у спідній білизні, а в серпні 2009 року Шачко першою провела топлес-акцію у Києві. З того часу такий формат протестів став регулярним. Вона також брала участь в акціях у Білорусі та Росії.

Шачко затримали у Москві 4 березня 2012 року під час виборів президента РФ. Разом із двома соратницями вона увірвалася на виборчу дільницю після голосування Путіна, оголилася до пояса та вигукувала гасла. Їх заарештували та депортували до України. У червні того ж року Оксана брала участь у "голому" протесті проти Євро-2012 у фан-зоні на Хрещатику.

2013 року художниця попросила політичний притулок у Франції. Останні роки жила в Парижі, писала картини, але поставала перед фінансовими труднощами та проблемами з документами. Після виходу з FEMEN у 2014 році Шачко присвятила себе живопису, створюючи роботи у стилі, що поєднує традиційні православні ікони з провокаційними соціальними темами.

На жаль, 23 липня 2018 року її життя трагічно обірвалося: Шачко була знайдена повішеною у своїй паризькій квартирі. Версія французької поліції – самогубство. ЗМІ писали, що колишня активістка Femen раніше двічі намагалася звести рахунки із життям, але її друзі про це нічого не знають, повідомляла "РадіоСвобода".

Тіло Шачко знайшли її бойфренд Ніколо та подруга Марія Сільченко. Повідомлялося, що поліція нібито виявила передсмертну записку Оксани із фразою "Ви всі фейк" англійською, але пізніше це спростували самі правоохоронці. Пост із цим написом художниця виклала ще 20 липня в Інстаграмі. Це було останнє послання до світу 31-річної українки.

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