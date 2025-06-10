Пішла з життя у 53 роки: де поховали українську акторку Ольгу Когут, яка підтримувала "ДНР"

Актриса знімалась у багатьох українських фільмах і серіалах

Ольга Когут — популярна українська акторка театру та кіно. Її гру можна було побачити у серіалах "Повернення Мухтара", "Жіночий лікар-2", "Родинні зв'язки", "Прокурори". У 2023 році Ольга несподівано померла. Також ми розповідали про складну долю зірки українських комедій Нонни Копержинської.

"Телеграф" розповість, в яких кінороботах знімалась актриса та де її поховали.

Що відомо про Ольгу Когут

Майбутня акторка з'явилась на світ у 1969 році у Донецьку. У дитинстві Когут займалась плаванням, хоровим співом, однак відчувала особливий потяг до акторства. Після закінчення школи Ольга вступила до училища культури. Під час навчання вона почала працювати в Донецькому обласному музично-драматичному театрі.

У 1995 році Ольга вступила до інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко-Карого. Через певний час вона долучилась до академічного театру імені Лесі Українки. Когут перевтілювалась як у героїнь зі складним життям, так і веселих і позитивних. Вона з'являлась у виставах "Королівські ігри", "Любов студента", "Царські розбирання або міф про Електру", "Як важливо бути серйозним", "Кришталеве серце".

Ольга Когут грала у театрі імені Лесі Українки, фото з мережі

З 1994 році Ольга почала кар'єру у кіно. Першими кінороботами за її участі стали "Дванадцять стільців", "День народження Буржуя 2", "Попіл Фенікса". Когут отримала популярність, зігравши у кількох частинах серіалу "Повернення Мухтара". Там вона виконувала епізодичних персонажів, наприклад провидицю та колишню ув'язнену.

Когут грала у "Повернення Мухтара", фото з мережі

Когут також прославилась роллю власниці весільного салону у стрічці "Доярка з Хацапетівки". Вона грала у таких роботах, як "Зачароване кохання", "Вовчиця", "Щастя моє", "Ластівчине гніздо", "Прокурори", "Стоматолог".

Когут грала у стрічці "Доярка з Хацапетівки"

Востаннє Когут грала у кримінальному серіалі "Провінціал" у 2021 році. Окрім цього, акторка вела Youtube-канал, де розповідала про свої хобі: малювання картин, вишивання та шиття.

Водночас Когут публікувала на своїй сторінці у фейсбуці російські фейки. Також вона підтримувала сепаратистів з псевдореспубліки "ДНР". Розгорівся скандал у публічному просторі, після чого акторка видалила свій профіль.

Де поховали Ольгу Когут

Актриси раптово не стало у січні 2023 року. Їй було 53 роки. Когут не розповідала, що має проблеми зі здоров'ям, тому її смерть здивувала колег і прихильників. В Ольги залишилась мама і донька.

"Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру — Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру", — написали в театрі імені Лесі Українки.

Когут померла у 53 роки, фото з мережі

Когут поховали на Байковому кладовищі, яке є місцем спочинку багатьох публічних особистостей. Ользі встановили гранітний пам'ятник з її чорно-білим портретом і датами життя та смерті. Також там можна побачити напис "Заслужена артистка України".

Когут поховали на Байковому кладовищі, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали українську режисерку Кіру Муратову. Вона пішла з життя у 2018 році.