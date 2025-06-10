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Пішла з життя у 53 роки: де поховали українську акторку Ольгу Когут, яка підтримувала "ДНР"

Автор
Вікторія Козар
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Який вигляд має могила акторки Ольги Когут
Який вигляд має могила акторки Ольги Когут. Фото Колаж "Телеграфу"

Актриса знімалась у багатьох українських фільмах і серіалах

Ольга Когут — популярна українська акторка театру та кіно. Її гру можна було побачити у серіалах "Повернення Мухтара", "Жіночий лікар-2", "Родинні зв'язки", "Прокурори". У 2023 році Ольга несподівано померла. Також ми розповідали про складну долю зірки українських комедій Нонни Копержинської.

"Телеграф" розповість, в яких кінороботах знімалась актриса та де її поховали.

Що відомо про Ольгу Когут

Майбутня акторка з'явилась на світ у 1969 році у Донецьку. У дитинстві Когут займалась плаванням, хоровим співом, однак відчувала особливий потяг до акторства. Після закінчення школи Ольга вступила до училища культури. Під час навчання вона почала працювати в Донецькому обласному музично-драматичному театрі.

У 1995 році Ольга вступила до інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко-Карого. Через певний час вона долучилась до академічного театру імені Лесі Українки. Когут перевтілювалась як у героїнь зі складним життям, так і веселих і позитивних. Вона з'являлась у виставах "Королівські ігри", "Любов студента", "Царські розбирання або міф про Електру", "Як важливо бути серйозним", "Кришталеве серце".

Ольга Когут біографія
Ольга Когут грала у театрі імені Лесі Українки, фото з мережі

З 1994 році Ольга почала кар'єру у кіно. Першими кінороботами за її участі стали "Дванадцять стільців", "День народження Буржуя 2", "Попіл Фенікса". Когут отримала популярність, зігравши у кількох частинах серіалу "Повернення Мухтара". Там вона виконувала епізодичних персонажів, наприклад провидицю та колишню ув'язнену.

Ольга Когут "Повернення Мухтара"
Когут грала у "Повернення Мухтара", фото з мережі

Когут також прославилась роллю власниці весільного салону у стрічці "Доярка з Хацапетівки". Вона грала у таких роботах, як "Зачароване кохання", "Вовчиця", "Щастя моє", "Ластівчине гніздо", "Прокурори", "Стоматолог".

Ольга Когут "Доярка з Хацапетівки"
Когут грала у стрічці "Доярка з Хацапетівки"

Востаннє Когут грала у кримінальному серіалі "Провінціал" у 2021 році. Окрім цього, акторка вела Youtube-канал, де розповідала про свої хобі: малювання картин, вишивання та шиття.

Водночас Когут публікувала на своїй сторінці у фейсбуці російські фейки. Також вона підтримувала сепаратистів з псевдореспубліки "ДНР". Розгорівся скандал у публічному просторі, після чого акторка видалила свій профіль.

Де поховали Ольгу Когут

Актриси раптово не стало у січні 2023 року. Їй було 53 роки. Когут не розповідала, що має проблеми зі здоров'ям, тому її смерть здивувала колег і прихильників. В Ольги залишилась мама і донька.

"Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру — Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру", — написали в театрі імені Лесі Українки.

Ольга Когут померла
Когут померла у 53 роки, фото з мережі

Когут поховали на Байковому кладовищі, яке є місцем спочинку багатьох публічних особистостей. Ользі встановили гранітний пам'ятник з її чорно-білим портретом і датами життя та смерті. Також там можна побачити напис "Заслужена артистка України".

Ольга Когут смерть
Когут поховали на Байковому кладовищі, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали українську режисерку Кіру Муратову. Вона пішла з життя у 2018 році.

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#Діяльність #Могила #Ольга Когут