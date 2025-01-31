Убила себя в 31 год: что известно о кончине основателя Femen Шачко, которая первой из активисток оголила грудь (фото)

31 января свой день рождения могла бы отмечать Оксана Шачко

В эту пятницу, 31 января, украинская художница и одна из основателей движения Femen Оксана Шачко праздновала бы свой день рождения, однако девушка ушла из жизни в 2018 году. 23 июля активистка покончила с собой в своей парижской квартире.

Шачко родилась в Хмельницком, с детства увлекалась рисованием и православными иконами, в 8 лет поступила в художественную школу. В 12 лет Оксана даже хотела уйти в монастырь, но мать отговорила.

В 15 лет девушка покинула родной город, намереваясь посвятить себя иконописи, и некоторое время жила при монастыре. Со временем она разочаровалась в религии: столкнулась с коррупцией и агрессивным патриархатом, и ушла получать образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В апреле 2008 года Оксана Шачко вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основала движение Femen. Сначала организация поднимала студенческие проблемы, но вскоре сосредоточилась на борьбе с секс-туризмом и эксплуатацией женщин.

Изначально активистки выступали в нижнем белье, а в августе 2009 года Шачко первой провела топлес-акцию в Киеве. С тех пор такой формат протестов стал регулярным. Она также участвовала в акциях в Белоруси и России.

Шачко задержали в Москве 4 марта 2012 года во время выборов президента РФ. Вместе с двумя соратницами она ворвалась на избирательный участок после голосования Путина, обнажилась по пояс и выкрикивала лозунги. Их арестовали и депортировали в Украину. В июне того же года Оксана участвовала в "голом" протесте против Евро-2012 в фан-зоне на Крещатике.

В 2013 году художница попросила политическое убежище во Франции. Последние годы жила в Париже, писала картины, но сталкивалась с финансовыми трудностями и проблемами с документами. После ухода из FEMEN в 2014 году Шачко посвятила себя живописи, создавая работы в стиле, сочетающем традиционные православные иконы с провокационными социальными темами.

К сожалению, 23 июля 2018 года ее жизнь трагически оборвалась: Шачко была найдена повешенной в своей парижской квартире. Версия французской полиции — самоубийство. СМИ писали, что бывшая активистка Femen ранее дважды пыталась свести счеты с жизнью, но ее друзья об этом ничего не знают, сообщала "РадіоСвобода".

Тело Шачко нашли ее бойфренд Николо и подруга Мария Сильченко. Сообщалось, что полиция якобы обнаружила предсмертную записку Оксаны с фразой "Вы все фейк" на английском, но позже это опровергли сами правоохранители. Пост с этой надписью художница выложила еще 20 июля в Инстаграме. Это было последнее послание миру 31-летней украинки.

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