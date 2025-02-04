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Купаються у золоті та діамантах. Які імена найчастіше "притягують" гроші

Автор
Тетяна Крутякова
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Які імена приносять багатство
Які імена приносять багатство. Фото Колаж "Телеграф"

Ці люди впевнені та вперті

Більшість чоловічих та жіночих імен мають прихований сенс, деякі з них вказують на зрадників, а деякі на багатіїв. Так, існує ряд імен, носії яких притягують до себе гроші та заможність.

"Телеграф" розповість про 6 варіантів імен, які схильні до створення успішної справи та життя "на широку ногу". Зазвичай, вони часто зустрічаються у повсякденності.

Які чоловічі імена "приваблюють" гроші

Віктор — це ім’я прийшло із Візантії і швидко стало одним з найпопулярніших. Воно також означає "переможець". Інколи про Вікторів навіть кажуть, що вони "народилися у сорочці". У деяких народах це ім'я асоціюють із "феніксом" — птахом, який завжди повстає з попелу. Такій людині не стануть на заваді ні мінливості долі, ні жодні інші складнощі. Віктори незламно йдуть до своїх цілей і досягають їх.

Дмитро – це ім'я пов'язане Деметрою, богинею землі й родючості із давньогрецької міфології. Дмитри зазвичай небагатослівні, розумні і завжди прагнуть навчитися нового. По життю їм часто щастить, що може позитивно впливати на їх фінансовий стан.

Микола — це ім'я походить від давньогрецького Ніколас, "переможець народів". Миколи характеризуються витримкою та самовпевненістю. Вони часто непохитні у думках, а згодом — вчинках, що допомагає їм стати успішними людьми у бізнесі і не лише.

Які жіночі імена "приваблюють" гроші

Ольга — в Україні це ім'я має особливу силу, яку йому надала княгиня Ольга. Вважається, що воно пов'язане із певною силою, закладеною в основу імені. Ольги часто мають різко розмежований характер — непохитні і лагідні, м'які і рішучі. Це ім'я несе в собі енергію успіху та допомагає підкорювати вершини.

Оксана — це незалежна, сильна і працьовита жінка. Якщо Оксана чогось дуже хоче, то піде і отримає це сама, навіть у фінансовому плані. У багатьох сферах жінки з цим іменем часто досягають успіху, особливо в кар'єрі.

Світлана — має слов'янське коріння та складається з двох слів – "світло" і "лан", яке у древніх русичів означало "земля". Світлани дуже цілеспрямовані, тому ніщо не зможе збити їх з наміченого шляху. Вони обов'язково доб'ються поставлених цілей. До того ж Світланам часто щастить на заможних родичів, які можуть залишити їм спадщину.

Додамо, що значення іменні та його характеристики можуть не відповідати на всі сто відсотків дійсності. Адже є люди, які вірять у це, а є ті, що не вірять.

Раніше "Телеграф" розповідав про імена, які часто вказують на істеричок та крикливих жінок.

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