Купаются в золоте и бриллиантах. Какие имена чаще всего "притягивают" деньги

Эти люди уверенные и упрямые

Большинство мужских и женских имен имеют скрытый смысл, некоторые из них указывают на изменников, а некоторые на богачей. Так, существует ряд имен, носители которых притягивают к себе деньги и состоятельность.

"Телеграф" расскажет о шести вариантах имен, которые склонны к созданию успешного дела и жизни "на широкую ногу". Обычно они часто встречаются в повседневности.

Какие мужские имена "привлекают" деньги

Виктор – это имя пришло из Византии и быстро стало одним из самых популярных. Оно также означает "победитель". Иногда о Викторах даже говорят, что они "родились в рубашке". В некоторых народах это имя ассоциируют с "фениксом" — птицей, которая всегда восстает из пепла. Такому человеку не помешают ни превратности судьбы, ни никакие другие сложности. Викторы несгибаемо идут к своим целям и достигают их.

Дмитрий – это имя связанное Деметрой, богиней земли и плодородия из древнегреческой мифологии. Дмитрии обычно немногословны, умны и всегда стремятся научиться новому. По жизни им часто везет, что может оказывать положительное влияние на их финансовое состояние.

Николай – это имя происходит от древнегреческого Николас, "победитель народов". Николая характеризуются выдержкой и самоуверенностью. Он часто непреклонен во мнении, а впоследствии — поступках, которые помогают ему стать успешным человеком в бизнесе и не только.

Какие женские имена "привлекают" деньги

Ольга — в Украине это имя обладает особой силой, которую ему придала княгиня Ольга. Считается, что оно связано с определенной силой, заложенной в основу имени. Ольги часто имеют резко разграниченный характер — непоколебимые и кроткие, мягкие и решительные. Это имя несет энергию успеха и помогает покорять вершины.

Оксана – это независимая, сильная и трудолюбивая женщина. Если Оксана чего очень хочет, то пойдет и получит это сама, даже в финансовом плане. Во многих областях женщины с этим именем часто преуспевают, особенно в карьере.

Светлана имеет славянские корни и состоит из двух слов — "свет" и "лан", которое у древних русичей означало "земля". Светланы очень целенаправленны, потому ничто не сможет сбить их с намеченного пути. Они обязательно добьются поставленных целей. К тому же, Светланам часто везет на состоятельных родственников, которые могут оставить им наследство.

Добавим, что значения именные и их характеристики могут не отвечать на все сто процентов действительности. Ведь есть люди, которые верят в это, а есть те, кто нет.

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