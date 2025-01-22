Не Даня і не Бодя: як правильно скорочувати популярні чоловічі імена українською

Говорімо правильно українською!

Скорочувати чоловічі імена в українській мові можна по-різному, але не всі популярні форми є правильними. Звичні для багатьох "Даня", "Бодя" чи "Андрєй" виявилися невластивими нашій мові.

Натомість українська має власні милозвучні варіанти, які використовувалися споконвіку. Про це відома філологиня Ольга Васильєва написала у Facebook.

Найпоширеніші чоловічі імена мають свої питомо українські форми. Замість Саші варто вживати Сашко чи Санько, замість Андрєя — Андрійко або Андрусь, а Даню краще називати Данилком або Даньком.

У нашій мові також є правильні відповідники для багатьох інших імен: Михайлик або Мишко замість Міші, Юрко чи Юрчик замість Юри, Петрик або Петрусь замість Петі. Василя правильно кликати Васильком чи Васьком, а не Васею.

На Поліссі здавна розрізняли жіночі та чоловічі форми імен. Наприклад, Васьо — так зверталися до чоловіка, а Вася — до жінки. Суфікс -ко в українських іменах має тисячолітню історію: такі форми, як Степко, Михалько, Марко, можна побачити на графіті Софії Київської кінця XI століття.

Філологиня також нагадує про правильні форми інших популярних імен: Романко чи Ромась замість Рома, Артемко замість Тьома, Богданко чи Богдась замість Боді, Володько замість Вови, Сергійко замість Сєрьожі.

Важливо пам'ятати, що в українських іменах немає суфікса -ік. Тому неправильно вживати такі форми як Толік, Віталік чи Славік. Натомість варто використовувати Толик, Вітась і Славко відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно звертатись українською мовою до Олега — Олегу чи Олеже? Відома філологиня дала відповідь.