Рус

Найбільш невірні: власники цих 6 імен часто зраджують партнерів

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Імена, які вказують на схильність партнера до зради
Імена, які вказують на схильність партнера до зради. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість з них харизматичні та впевнені особи

Більшість людей хоч раз у житті стикались зі зрадою у партнерських стосунках. Тому, обираючи партнера, треба бути обачним, і особливу увагу звертати не тільки на риси особистості, а й ім'я.

"Телеграф" розповість про шість імен, які можуть вказувати на не вірність людини. Адже вважається, що їх носії зраджують частіше за інших.

Чоловічі імена, які мають схильність до зрад:

Артем – це ім'я часто асоціюється з харизмою та енергією. Проте ці риси часто привертають надмірну увагу жінок, що впливає на стабільність стосунків. Артеми прагнуть пригод та гострих емоцій не тільки в житті, а й в стосунках, тому схильні до фліртів, інтриг і навіть зрад.

Владислав – зазвичай ці чоловіки розсудливі та одночасно непередбачувані. Вони полюбляють бути в центрі уваги і не відмовляються від можливості розважитись з кимось іншим, навіть маючи партнера.

Дмитро – вважається, що ці чоловіки легко та швидко закохуються. Їм частіше подобаються чарівні, самодостатні жінки, які готові відстоювати свою думку до останнього. Проте ці чоловіки легко запалюються і тому охочі на раптові зради, не обмірковуючи можливі наслідки.

Жіночі імена, які мають схильність до зрад:

Ольга — ці жінки дуже пристрасні натури. Вони полюбляють у чоловіках та стосунках різноманіття, тому іноді не утримуються від зрад. Вважається, що якщо Ольга хоче когось отримати, вона цього доб'ється, навіть попри штамп у паспорті.

Катерина – символізує вимогливість та вишуканість. Жінки з цим іменем зазвичай примхливі до партнерів. І навіть перебуваючи у довготривалих стосунках, можуть продовжувати пошук іншого партнера. Іноді дозволяючи собі занадто тісне спілкування з ним.

Юлія – ці жінки полюбляють увагу чоловіків і щоб ними захоплювались. Тому вони можуть піти на зраду, аби відчути "метелики у животі" та справжнє захоплення ними.

Додамо, що значення іменні та його характеристики можуть не відповідати на всі сто відсотків дійсності. Адже є люди, які вірять у це, а є ті, що не вірять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Віталія українською.

Теги:
#Зрада #Імена #Таємниця імені