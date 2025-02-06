Забудьте про плюшевих ведмедів і банальні троянди: ідеї подарунку на День святого Валентина своїми руками

Оберіть ідею, що найбільше пасує вашій половинці, і зробіть цей день незабутнім

День святого Валентина – це чудова нагода не просто привітати кохану людину, а й здивувати її чимось особливим, наприклад, власноруч приготованим тортиком. І хоча в магазинах можна знайти безліч варіантів подарунків, справжній сюрприз – це те, що зроблене власноруч, з душею та теплом.

Якщо ви хочете подарувати не банальні квіти чи солодощі, а щось унікальне та водночас бюджетне — "Телеграф" підготував для вас кілька ідей.

Ідеї подарунків на День святого Валентина своїми руками

Баночка "100 приємностей"

Візьміть скляну банку, оформіть її стрічкою та наповніть маленькими записками. Це можуть бути компліменти, романтичні спогади, обіцянки чи побажання. Ваш партнер зможе відкривати по одній записці щодня та отримувати порцію тепла від вас.

Домашній квест "Знайди свій подарунок"

Замість звичайного вручення подарунка, влаштуйте невеликий квест. Напишіть серію підказок, які приведуть кохану людину до схованого сюрпризу. Це може бути навіть просто тепла кава, улюблений десерт чи страва, але сама гра зробить процес отримання подарунка в рази цікавішим.

Фото: freepik

Домашній набір для релаксу

Зробіть для коханої людини набір релаксу – ароматичні свічки (можна навіть зробити своїми руками), плейлист із вашими улюбленими піснями, масажну олійку або чай з особливим смаком. Це дасть змогу разом провести спокійний вечір і відпочити від буденності.

Книга причин, "чому я тебе кохаю"

Візьміть блокнот або зробіть маленький фотоальбом і напишіть у ньому список всього, що вам подобається у вашій половинці. Можна додати фотографії, малюнки або навіть засушені пелюстки квітів, щоб зробити подарунок ще більш особливим.

Фото: freepik

Спільний арт-проєкт

Якщо ви обидва любите творчість, запропонуйте створити щось разом – розмалювати футболки, зробити спільну картину або записати коротке відео про ваші найкращі моменти разом.

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