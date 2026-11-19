На церемонію прощання прийшли військові та цивільні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У четвер, 19 листопада, на Національному військовому меморіальному кладовищі з почестями поховали 18 військових, які загинули, боронячи Україну. На жаль, їхні імена залишаються невстановленими.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав жалобну церемонію. На фото він показав, як проходило прощання з героями.

Поховання проходило відповідно до військового церемоніалу. Військові в парадній формі з почестями пронесли тіла героїв по алеї кладовища. Присутні віддавали честь полеглим захисникам.

Похоронна процесія пройшла алеєю меморіального кладовища. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Загиблим віддали військову честь, коли повз стрій пронесли труни. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Окрім військових, з героями прийшли попрощатися і цивільні. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На церемонію принесли червоні гвоздики. Військові на колінах прощались з загиблими побратимами. Інші військові віддавали честь біля поховань, позначених білими хрестами з тризубом і написом "Невідомий захисник України".

На прощання із захисниками принесли червоні гвоздики. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Могили невідомих захисників України позначені білими хрестами. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На знак шани до полеглих побратимів біля могил поклали квіти. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Військові вшанували полеглих біля місць поховання. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Церемонію прощання проводив військовий капелан. Він молитвами проводжав захисників України в останню путь.

Під час церемонії за загиблими помолилися. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Учасники прощання пройшли алеєю повз військові поховання. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На загальному плані кладовища видно місця, підготовлені для поховань. Вони розташовані поряд із рядами вже встановлених білих хрестів. Візуально помітно, що кладовище невпинно збільшується.

Місця для поховань підготували поруч з іншими могилами захисників. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про відкриття Північного мосту в Києві після російських обстрілів.