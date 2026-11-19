Кладовище Героїв під Києвом стає все більшим (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публікації
-
На церемонію прощання прийшли військові та цивільні
У четвер, 19 листопада, на Національному військовому меморіальному кладовищі з почестями поховали 18 військових, які загинули, боронячи Україну. На жаль, їхні імена залишаються невстановленими.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав жалобну церемонію. На фото він показав, як проходило прощання з героями.
Поховання проходило відповідно до військового церемоніалу. Військові в парадній формі з почестями пронесли тіла героїв по алеї кладовища. Присутні віддавали честь полеглим захисникам.
На церемонію принесли червоні гвоздики. Військові на колінах прощались з загиблими побратимами. Інші військові віддавали честь біля поховань, позначених білими хрестами з тризубом і написом "Невідомий захисник України".
Церемонію прощання проводив військовий капелан. Він молитвами проводжав захисників України в останню путь.
На загальному плані кладовища видно місця, підготовлені для поховань. Вони розташовані поряд із рядами вже встановлених білих хрестів. Візуально помітно, що кладовище невпинно збільшується.
Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про відкриття Північного мосту в Києві після російських обстрілів.