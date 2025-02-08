Батькам не казали. Чому в СРСР могли змінювати дату народження дітей

Деякі батьки самі просили про це

За часів Радянського Союзу існувало чимало цікавих речей, які у сучасному світі дивують людей. До прикладу, зміна дати народження немовлят.

"Телеграф" розповість, чому в СРСР деякі діти могли мати дві дати народження: одна справжня, а інша — по паспорту.

В радянські часи медичний персонал пологових будинків міг змінювати дату народження немовляти, і тут йдеться не про народжених біля півночі. Адже іноді дітям переносили день народження на кілька днів раніше або пізніше від реального.

Ці маніпуляції з документами з'явились на тлі нав'язування чіткого виконання усіх планів, і народжуваності також. Якщо ж в пологовому будинку не дотримувалися відповідних показників, тоді персонал ризикував отримати серйозні штрафи.

Саме ці фінансові покарання змушували робітників змінювати дати народження дітей. Іноді дати змінювали лише у звітних журналах, а іноді навіть у свідоцтвах про народження. Зазвичай, якщо це випливало, то батькам усе пояснювали, а вони, як жителі СРСР, розуміли важливість виконання планів.

Іноді дату народження змінювали у документах через те, що медичні працівники хотіли перекласти відповідальність за пологи на іншу бригаду лікарів. Наприклад, якщо дитина народжувалася наприкінці робочого дня, її спокійно записували на іншу зміну. Тобто дата народження дитини зміщувалася на один день.

Бували випадки, коли батьки просили лікарів змінити дату народження з тих чи інших причин. До прикладу, жінка завагітніла до весілля, що в часи СРСР сильно засуджувалось суспільством, особливо у маленьких містах.

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