Радянський раритет: металеве ліжко часів СРСР можна продати за непогану суму (фото)

У цього ліжка є особливість

В Україні на аукціонах з антикваріатом можна знайти безліч цікавих предметів. Зокрема, продають старовинне розбірне ліжко радянських часів. Лот розташований у Білій Церкві на Київщині.

Стартова ціна лота становить 3500 гривень, а функція "купити зараз" доступна за 3550 гривень. Власник пропонує доставку по всій території України за рахунок покупця. Відповідне оголошення розміщене на платформі для продажу антикваріату Violity.

Меблі датуються періодом до 1960 року та, за словами продавця, перебувають у робочому стані. Особливістю цього лоту є дерев'яний матрац на пружинах, який зберігся до наших днів. Виготовлене ліжко у період 1960-х, хоча точний рік випуску продавець не розсекречує.

Конструкція ліжка розбірна. Продавець надав шість фотографій лоту, які детально демонструють стан предмета меблів. На знімках видно, що ліжко було фарбоване. Наразі його конструкція пофарбована у зелений колір.

Оплату продавець приймає через ПриватБанк. Доставка здійснюється лише по Україні.

Раніше "Телеграф" також писав, що рідкісні шахи часів СРСР продають за ціною класного смартфона. Попри потертості дошки, набір зберігся у гарному стані та може зацікавити колекціонерів таких виробів.