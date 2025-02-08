Перевірте горище: за візочок з СРСР можна отримати непогану суму (фото)

Речі з СРСР можуть принести вам несподіваний прибуток

Дитячу коляску з 60-х років радянського виробництва виставили на продаж в Україні. Раритетний товар може зацікавити як колекціонерів, так і любителів вінтажного стилю.

Оголошення з’явилося на сайті для колекціонерів "Violity". Стартова ціна лота складає 2500 гривень, і торги триватимуть до 14 лютого 2025 року.

Коляска виготовлена з дермантину, пластику та металу, без реставрацій. Продавець зазначає, що стан товару добре видно на фото, і будь-які дефекти також відображені.

Серед найяскравіших дефектів: явно пошкоджене та подряпане тверде дно, яке по суті є єдиною дошкою з кількома дірами.

Кілька проблемних ділянок є й на дермантину, яким покрита верхня частина візочка.

Попри вік виробу, в непоганому стані збереглася його основа та колеса.

Стартова ціна лота складає 2500 гривень, при цьому поки що не зроблено жодної ставки. Переможе той, хто запропонує найвищу ціну.

Продавець знаходиться в Чорткові, Тернопільська область, але готовий відправити коляску по Україні через "Нову Пошту" або "Укрпошту". Оплата можлива після отримання або через ПриватБанк.

Якщо у вас теж залишилися старі речі з часів СРСР, вони можуть мати чималу цінність для колекціонерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилося оголошення про продаж радянського значка, ціна за котрий сягає 189 тисяч гривень.