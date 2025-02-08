Родителям не говорили. Почему в СССР могли изменять дату рождения детей

Некоторые родители сами просили об этом

Во времена Советского Союза было немало интересных вещей, которые в современном мире удивляют людей. К примеру, изменение даты рождения младенцев.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР некоторые дети могли иметь две даты рождения: одна настоящая, а другая — по паспорту.

В советские времена медицинский персонал роддомов мог изменять дату рождения младенца, и здесь речь идет не о рожденных около полуночи. Ведь иногда детям переносили день рождения на несколько дней раньше или позже реального.

Эти манипуляции с документами появились на фоне навязывания четкого выполнения всех планов и рождаемости тоже. Если же в роддоме не придерживались соответствующих показателей, тогда персонал рисковал получить серьезные штрафы.

Именно эти финансовые наказания заставляли рабочих изменять даты рождения детей. Иногда даты меняли только в отчетных журналах, а иногда даже в свидетельствах рождения. Обычно, если это всплывало, то родителям все объясняли, а они как жители СССР понимали важность выполнения планов.

Иногда дату рождения меняли в документах из-за того, что медицинские работники хотели переложить ответственность за роды на другую бригаду врачей. Например, если ребенок рождался в конце рабочего дня, его спокойно записывали на другую смену. То есть дата рождения ребенка смещалась на один день.

Бывали случаи, когда родители просили врачей изменить дату рождения по тем или иным причинам. К примеру, женщина забеременела до свадьбы, что во времена СССР сильно осуждалось обществом, особенно в маленьких городах.

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