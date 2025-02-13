З Днем жіночої дружби, подруго! Найяскравіші листівки та картинки на свято 13 лютого

Обов'язково привітайте своїх любих подруг

У переддень свята усіх закоханих, 13 лютого, відзначається Міжнародний день жіночої дружби (Galentine’s Day). Це особливий день, коли варто подякувати своїм подругам за підтримку, спільні радощі та пережиті разом труднощі.

У світі, де все швидко змінюється, є речі, що залишаються незмінними. Одна з них – щира жіноча дружба, хоч і існує багато міфів та припущень про те, що її не існує. Ми часто приймаємо дружбу як щось само собою зрозуміле, але важливо нагадувати близьким, як вони важливі для нас

Це гарна нагода не лише привітати подруг, а й зустрітися з ними та провести цей день разом. У світі, де жінки стикаються з різними викликами, підтримка є безцінною. Обмін натхненням, порадами та добрими словами робить життя кращим.

Якщо ви на відстані зі своєю подругою чи подругами, зробіть спільний відеодзвінок і влаштуйте собі мінівечірку. Однак найприємніший спосіб привітати близьку людину — надіслати їй цифрову листівку. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли зробити приємно своїм подругам у День жіночої дружби.

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